Ngày 4/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố, phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025.

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” là Giải thưởng uy tín, chính thức trong lĩnh vực công nghệ số của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ KH&CN) được tổ chức bắt đầu từ năm 2020.

Giải thưởng trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số (CNS) xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam nhằm giải các bài toán Việt Nam và đi ra quốc tế.

Họp báo công bố, phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025 (Ảnh: Bộ KH&CN).

Năm 2025 là năm thứ sáu Giải thưởng được tổ chức và là năm đầu tiên được Bộ KH&CN tổ chức.

Giải thưởng sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số, số hoá các ngành kinh tế, tạo bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời hướng tới mục tiêu làm chủ các công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược.

Giải thưởng cũng tiếp tục tôn vinh các sản phẩm công nghệ số Việt Nam chinh phục thế giới, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và làm thịnh vượng Việt Nam.

Đồng thời, lần đầu tiên Giải thưởng sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian nhận đăng ký và nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng

Từ ngày 4/9 đến hết ngày 22/10.

Trong thời gian từ 4/9 đến 4/10, doanh nghiệp có thể đăng ký sơ bộ và nhận được sự hướng dẫn của Cơ quan thường trực Giải thưởng để chuẩn bị hồ sơ theo Quy chế.

Hình thức gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: giaithuong.makeinvietnam.mst.gov.vn (Mẫu hồ sơ đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Giải thưởng)

Hạng mục Giải thưởng

Giải thưởng năm 2025 có 8 hạng mục, trong đó:

Tiếp tục duy trì 7 hạng mục như Giải thưởng năm 2024 gồm:

+ Sản phẩm CNS xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (công nghiệp công nghệ thông tin; công nghiệp khai thác; công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; xây dựng).

+ Sản phẩm CNS xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên và môi trường).

+ Sản phẩm CNS xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics.

+ Sản phẩm CNS xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội.

+ Sản phẩm CNS xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ (tài chính, ngân hàng, thương mại, bảo hiểm, du lịch).

+ Sản phẩm CNS xuất sắc cho thị trường nước ngoài.

+ Sản phẩm CNS tiềm năng.

Hạng mục Sản phẩm CNS mới của Giải thưởng năm 2024 được thay bằng Hạng mục Sản phẩm CNS chiến lược (là các sản phẩm ứng dụng: trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường; công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn; công nghệ Blockchain; công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G); công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ chip bán dẫn).

Đối tượng tham gia Giải thưởng

- Đối với Hạng mục Sản phẩm CNS tiềm năng: Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần).

- Đối với Hạng mục Sản phẩm CNS xuất sắc cho thị trường nước ngoài: ngoài đối tượng là các Doanh nghiệp trong nước do người Việt Nam chiếm cổ phần chi phối, bổ sung thêm đối tượng là doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài nhưng do người Việt sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần.

- Đối với các Hạng mục còn lại: là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần) và đơn vị, tổ chức sự nghiệp có các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã được đưa vào ứng dụng thực tế.

Cơ cấu Giải thưởng

- Mỗi Hạng mục Giải thưởng sẽ có các giải: Giải Vàng, Giải Bạc, Giải Đồng và Top 10.

- Các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNS đoạt giải Giải Vàng, Bạc, Đồng được nhận Cúp, Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng. Các sản phẩm đạt Top 10 được nhận Giấy chứng nhận Giải thưởng.

Cách thức tham gia Giải thưởng

- Doanh nghiệp, tổ chức tham gia đăng ký trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: giaithuong.makeinvietnam.mst.gov.vn.

- Các Bộ, ngành, địa phương và các Hội, Hiệp hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ số giới thiệu, đề cử với Bộ KH&CN, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức được đề cử để thực hiện việc đăng ký và gửi hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: giaithuong.makeinvietnam.mst.gov.vn.