Mã hóa tài sản: Cơ hội sở hữu bất động sản chỉ với vài triệu đồng

Tại Diễn đàn VCG 2025 diễn ra chiều 10/12, các chuyên gia hàng đầu đã chỉ ra rằng, tài sản số không còn là những cơn sốt ảo, mà là công cụ đắc lực để "mã hóa" tài sản thực, khơi thông dòng vốn đang nằm im trong đất đai và tài sản trí tuệ.

Đồng thời đặt câu hỏi: Làm thế nào để biến những tài sản hữu hình và vô hình của Việt Nam thành dòng vốn lưu động phục vụ phát triển kinh tế?

Nghịch lý dòng vốn và lời giải từ "Việt Nam số"

Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) khẳng định: "Tài sản số giờ đây không còn là câu chuyện của những cơn sốt ảo mà đang được định hình trở thành một phần cốt lõi của nền kinh tế số toàn cầu".

Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) phát biểu khai mạc diễn đàn (Ảnh: BTC).

Tuy nhiên, để hiểu tại sao Việt Nam cần tài sản số, chúng ta phải nhìn vào "nỗi đau" của nền kinh tế hiện tại. Ông Nguyễn Phú Dũng, đồng sáng lập Tập đoàn PILA, đã chỉ ra một nghịch lý đáng suy ngẫm: Tốc độ quay vòng vốn của Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với Singapore.

"Cùng một đồng vốn, Singapore quay được ba vòng trong khi Việt Nam chỉ quay được một vòng. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc vốn của chúng ta đang bị "chôn chân" quá nhiều trong các tài sản đảm bảo vật lý, chủ yếu là bất động sản. Sự thiếu hụt niềm tin và các rào cản pháp lý khiến việc tiếp cận vốn trở nên khó khăn, dòng tiền không thể chảy mạnh vào sản xuất kinh doanh”, ông Dũng phân tích.

Lời giải cho bài toán này chính là sự chuyển dịch từ "Việt Nam vật lý" sang "Việt Nam số". Trong mô hình này, niềm tin không còn dựa trên mối quan hệ cảm tính giữa người với người, mà dựa trên dữ liệu minh bạch.

Khi dữ liệu được xác thực trên Blockchain, tài sản đảm bảo vật lý có thể không còn là rào cản duy nhất. Ngân hàng và các định chế tài chính có thể cấp vốn dựa trên "niềm tin số" được xây dựng từ lịch sử dữ liệu minh bạch và bất biến.

"Hóa lỏng" những tài sản tỷ đô

Điểm nhấn quan trọng nhất của diễn đàn nằm ở khái niệm Tokenized Real-world Assets (RWA) - tài sản thực được mã hóa. Đây được xem là "cây gậy thần" để đánh thức những nguồn lực đang ngủ yên.

Ông Lê Thanh, nhà đồng sáng lập Ninety Eight, đã vẽ ra một bức tranh đầy triển vọng về ứng dụng này. Theo ông, tài sản thực (bất động sản, trái phiếu) khi được đưa lên Blockchain sẽ mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn toàn cầu.

Trước đây, một nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ hay Singapore muốn đầu tư vào bất động sản Việt Nam gần như là "nhiệm vụ bất khả thi" do rào cản địa lý và pháp lý. Nhưng với việc token hóa, tài sản được chia nhỏ và giao dịch trên môi trường số, dòng tiền quốc tế có thể chảy vào dễ dàng.

Đặc biệt, ông Thanh nhấn mạnh ý nghĩa xã hội sâu sắc của công nghệ này đối với thế hệ trẻ: "Thế hệ của tôi và các em tôi ai cũng mong muốn sở hữu nhà, nhưng giá bất động sản hiện quá cao. Token hóa giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép sở hữu theo phần”.

Thay vì phải tích lũy hàng chục năm để mua trọn một căn hộ, người trẻ có thể mua 10%, 20% giá trị tài sản thông qua token. Đây chính là cách "dân chủ hóa" cơ hội đầu tư, giúp người dân bình thường cũng có thể tham gia vào những thị trường vốn chỉ dành cho "cá mập".

90% doanh nhân, doanh nghiệp quan tâm tới tài sản số, tài sản mã hóa theo khảo sát của VACD (Ảnh: BTC).

Không chỉ dừng lại ở vật chất, ông Nguyễn Phú Dũng còn mở rộng tầm nhìn ra những tài sản vô hình – thế mạnh độc nhất của Việt Nam. "Vịnh Hạ Long, đảo Phú Quốc hay những món ăn truyền thống dân tộc... Nếu Việt Nam không tận dụng thế mạnh này để mã hóa thì rất khó đuổi kịp thế giới", ông Dũng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Vinh, nhà đồng sáng lập Ninety Eight, bổ sung thêm về một "đại dương xanh" khác: Tài sản trí tuệ và bằng sáng chế. Những bài hát đạt hàng tỷ view của nghệ sĩ Việt, hay các sáng chế công nghệ thường mất 3-5 năm để đăng ký và khó định giá, nay có thể được token hóa để gọi vốn trực tiếp từ cộng đồng người hâm mộ và nhà đầu tư, tạo ra một thị trường giao dịch sôi động cho những giá trị vô hình.

"IPO sớm" và cơ chế Sandbox: Đường băng đã mở

Dưới góc nhìn của một định chế tài chính, ông Nguyễn Trung Trang, Giám đốc sản phẩm SSI Digital, đưa ra một so sánh thú vị: Token hóa tài sản chính là một hình thức "IPO sớm".

Theo ông Trang, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thật, lợi nhuận thật và dòng tiền thật có thể phát hành token dựa trên giá trị doanh nghiệp (tương tự cổ phiếu) để huy động vốn quốc tế mà không cần chờ đợi những thủ tục IPO truyền thống phức tạp.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận: Định hình hệ sinh thái tài sản số (Ảnh: BTC).

"Doanh nghiệp có tổng tài sản 1.000 tỷ có thể phát hành 1.000 tỷ token để bán cho nhà đầu tư nước ngoài", ông Trang ví dụ.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm thách thức. Bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tether chia sẻ thực tế rằng, việc tạo ra token hiện nay rất dễ dàng, chỉ mất 5-10 phút trên các nền tảng như Hadron của Tether.

Nhưng khó khăn lớn nhất nằm ở việc tìm nhà đầu tư và xây dựng kênh phân phối.

Để giải quyết bài toán này, vai trò của hành lang pháp lý và các cơ chế thử nghiệm (Sandbox) là tối quan trọng. Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội, mang đến tin vui khi khẳng định, Hà Nội đã có nghị quyết về Sandbox và sẵn sàng "đốt đuốc" tìm kiến trúc sư trưởng cho dữ liệu và tài sản số.

Hà Nội cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, chấp nhận chia sẻ rủi ro để đưa những mô hình kinh tế mới vào cuộc sống.