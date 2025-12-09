Hai mẫu iPhone sắp biến mất tại Việt Nam

Mỗi năm, Apple chỉ giới thiệu một dòng sản phẩm iPhone mới. Bên cạnh đó, hãng cũng duy trì một số thiết bị đời cũ để có thể mở rộng danh mục sản phẩm và tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng hơn.

Nguồn cung iPhone 13 và iPhone 14 chỉ đủ đáp ứng thị trường đến hết quý IV năm nay (Ảnh: PhoneArena).

Tại thị trường Việt Nam, Apple đã sử dụng chiến lược này trong nhiều năm qua và đạt được thành công đáng kể. Hiện tại, dải sản phẩm iPhone của hãng trải dài từ phân khúc 10 triệu đồng đến hơn 60 triệu đồng.

Tuy vậy, việc Apple giữ lại quá nhiều thiết bị đời cũ đang khiến cho người dùng khó lựa chọn hơn. Trong khoảng giá 10-15 triệu đồng, công ty cung cấp đến 3 lựa chọn khác nhau, gồm iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 16e.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một số đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam cho biết tình trạng này sẽ sớm chấm dứt khi công ty chuẩn bị ngừng kinh doanh một số mẫu máy đời cũ trong thời gian tới.

"iPhone 13 và iPhone 14 dự kiến sẽ bắt đầu khan hàng trong thời gian tới, đặc biệt là về màu sắc và dung lượng sẽ không còn đủ tùy chọn cho khách hàng. Nguồn cung hai dòng máy này chỉ đủ đáp ứng thị trường đến hết quý IV năm nay", đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

Hiện tại, iPhone 13 được các đại lý chào bán với mức giá 12,5 triệu đồng cho phiên bản 128GB. iPhone 14 có mức giá 14 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Cả hai thiết bị đều chỉ còn giới hạn về số lượng màu sắc.

Dù đã bị "khai tử", doanh số của iPhone 13 và iPhone 14 vẫn duy trì ổn định nhờ giá bán dễ tiếp cận (Ảnh: GSMArena).

Trên thực tế, Apple đã "khai tử" dòng sản phẩm iPhone 13 từ tháng 9/2024 ngay sau khi hãng công bố thế hệ iPhone 16. Trong khi đó, iPhone 14 cũng bị hãng "khai tử" sau khi giới thiệu mẫu iPhone 16e vào tháng 2.

Bộ đôi iPhone 13 và iPhone 14 hiện là hai mẫu iPhone chính hãng có giá bán rẻ nhất của Apple tại thị trường Việt Nam. Doanh số của thiết bị cũng luôn duy trì ở mức ổn định, thậm chí còn vượt qua cả một số dòng máy mới ra mắt như iPhone 16e.

"Sau khi Apple ngừng kinh doanh iPhone 11 và iPhone 12, doanh số của iPhone 13 đã tăng cao. Đến nay, bộ đôi này vẫn thu hút được lượng lớn khách hàng nhờ mức giá dễ tiếp cận cùng những trang bị tốt mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định", đại diện Di Động Mỹ nhận định.