Điện thoại cũ nhiều năm có tình trạng giật lag, chậm phản hồi và nhanh nóng máy.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một số mẹo tối ưu hệ thống để cải thiện độ mượt:

3 mẹo giúp điện thoại cũ chạy mượt lại chỉ sau 1 phút (Video: Đoàn Thủy - Khánh Vi).

Sau khi thực hiện đủ các bước này, độ mượt của thiết bị có thể tăng đến 60-80%.

Lưu ý rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời để cải thiện trải nghiệm. Nếu máy đã quá cũ hoặc linh kiện xuống cấp, việc nâng cấp lên thiết bị mới vẫn là lựa chọn tối ưu hơn.