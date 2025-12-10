Không phải iPhone 17 Pro Max, đây mới là điện thoại bán chạy nhất thế giới

Samsung và Apple là hai thương hiệu chiếm trọn danh sách 10 mẫu điện thoại bán chạy nhất thế giới. Mỗi nhà sản xuất nắm giữ 5 vị trí, đóng góp 20% tổng doanh số smartphone trong quý III.

iPhone 16 là điện thoại thông minh bán chạy nhất quý III (Ảnh: Thế Anh).

Đây cũng là quý đầu tiên điện thoại 5G chiếm giữ toàn bộ 5 vị trí dẫn đầu danh sách bán chạy. Điều này cho thấy công nghệ 5G đã dần trở thành tiêu chuẩn và lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trên toàn cầu.

Báo cáo cho biết iPhone 16 là mẫu điện thoại bán chạy nhất với 4% thị phần. Đây cũng là quý thứ ba liên tiếp "con cưng" của Apple dẫn đầu thị trường, cho thấy sức tiêu thụ ổn định của sản phẩm.

Theo Counterpoint Research, doanh số iPhone 16 tăng trưởng mạnh tại Ấn Độ nhờ các chương trình khuyến mãi. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản cũng ưa chuộng dòng sản phẩm này bất chấp iPhone 17 đã ra mắt.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max và iPhone 16e. Trong đó, iPhone 16e là thiết bị duy nhất của Apple thuộc phân khúc trung cấp.

Các thiết bị Galaxy A giúp Samsung tăng trưởng doanh số tại những thị trường mới nổi (Ảnh: Thế Anh).

Dù mở bán vào giữa tháng 9, iPhone 17 Pro Max đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 10 trong danh sách thiết bị bán chạy nhất quý III. Các chuyên gia cho biết doanh số sản phẩm được thúc đẩy bởi những người dùng có nhu cầu nâng cấp thiết bị.

Samsung cũng giành được 5 vị trí trong danh sách, tất cả đều thuộc dòng Galaxy A. Galaxy A16 5G là điện thoại Android bán chạy nhất trong quý, tăng một bậc so với phiên bản tiền nhiệm vào năm ngoái.

Galaxy A16 4G và Galaxy A06 là hai điện thoại không hỗ trợ 5G trong danh sách. Sản phẩm được ưa chuộng tại các thị trường mới nổi như Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Phi.