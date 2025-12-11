Wi-Fi yếu ở góc nhà luôn khiến việc giải trí, làm việc hay học online trở nên khó chịu. Nhưng người dùng hoàn toàn có thể tự cải thiện chất lượng mạng chỉ bằng một chiếc điện thoại.

Video dưới đây hướng dẫn cách biến smartphone thành một bộ kích sóng WiFi tạm thời một cách đơn giản.

Biến điện thoại thành bộ kích sóng WiFi chỉ với vài thao tác đơn giản (Video: Đoàn Thủy - Khánh Vi).

Không tốn dung lượng, điện thoại sẽ trở thành nguồn phát thứ hai, giúp kéo sóng đến những khu vực trước đây luôn bị “chết mạng”.

Hãy lưu ý rằng, mẹo này phù hợp cho nhu cầu tạm thời, không thay thế được các bộ kích sóng chuyên dụng. Đồng thời, người dùng nên đặt điện thoại ở vị trí an toàn, tránh quá nóng khi phát WiFi lâu.