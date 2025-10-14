Shark Bình: Hành trình từ “cá mập” công nghệ tới sa chân vào lao lý

"Cá mập” nổi tiếng trong giới công nghệ

Nguyễn Hòa Bình, sinh ngày 30/8/1981 tại Hà Nội, được biết đến với biệt danh “Shark Bình” sau khi tham gia với vai trò nhà đầu tư trong chương trình “Shark Tank Việt Nam” (Thương vụ bạc tỷ). Nhân vật này được ví như “cá mập công nghệ” nhờ xuất thân từ lĩnh vực công nghệ và thường xuyên chọn đầu tư vào những dự án khởi nghiệp về công nghệ.

Ông Nguyễn Hòa Bình tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội, trước khi tiếp tục theo học và nhận bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Đại học Osaka, Nhật Bản.

Ảnh chụp Shark Bình trong thời gian du học tại Nhật Bản (Ảnh: FBNV).

Nguyễn Hòa Bình thể hiện niềm đam mê khởi nghiệp và tư duy kinh doanh từ nhỏ. Năm 2001, khi mới 19 tuổi, Bình thành lập công ty phần mềm PeaceSoft, được xem là nền móng để tạo dựng nên tập đoàn công nghệ NextTech sau này.

Ban đầu, PeaceSoft tập trung vào các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, sau đó chuyển hướng sang "điện tử hóa thương mại truyền thống". Dưới sự lãnh đạo của Bình, PeaceSoft đã thu hút được nguồn vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế để mở rộng và chỉ sau 3 năm, công ty này đã được định giá khoảng 6 triệu USD.

Năm 2005, PeaceSoft cho ra mắt Chợ điện tử (chodientu.vn), một trong những trang thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam, với mục tiêu hỗ trợ người dân Việt mua hàng trực tuyến dễ dàng hơn và hợp tác chiến lược với eBay để mua hàng trực tuyến từ Mỹ.

Trong vai trò lãnh đạo của PeaceSoft, Nguyễn Hoà Bình đã huy động vốn từ quỹ IDG Ventures để mở rộng dự án này. Cùng với Chodientu.vn, PeaceSoft cũng phát triển cổng thanh toán trực tuyến Ngân Lượng để hỗ trợ mua sắm, thanh toán trực tuyến dễ dàng hơn.

Dù đi tiên phong, Chodientu.vn đã mất dần vị thế trước các ông lớn khác như Shopee và Lazada. Năm 2016, Chodientu.vn chính thức ngừng hoạt động để PeaceSoft (lúc này đã đổi tên thành NextTech) tập trung vào phát triển các dự án khác.

Ông Bình thành lập PeaceSoft từ khi còn trẻ và là nền tảng để xây dựng tập đoàn NextTech sau này (Ảnh: PeaceSoft).

Năm 2014, PeaceSoft được đổi tên thành NextTech Group, một tập đoàn công nghệ đa ngành với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số. NextTech hoạt động ở bốn mảng chính: công nghệ tài chính; thương mại điện tử và logistics; dịch vụ O2O (từ Online đến Offline) và quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp.

Các thương hiệu nổi bật trong hệ sinh thái của NextTech có thể kể đến như Ngân Lượng, Boxme, FastGo, mPOS...

Đến năm 2020, NextTech mở rộng hoạt động tại nước ngoài, sở hữu hơn 20 công ty thành viên. Mảng công nghệ tài chính của NextTech đã xử lý hàng tỷ USD giao dịch hàng năm, doanh thu Ngân Lượng đạt hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Những dự án, dịch vụ tạo nên tên tuổi Shark Bình

Shark Bình và NextTech đã tự tay xây dựng và đầu tư vào nhiều sản phẩm, giúp tạo nên tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ tài chính, thương mại điện tử. Một số dự án nổi bật có thể kể đến:

Các sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái và được NextTech đầu tư (Ảnh: Tri Túc).

- Ngân Lượng: Dự án thanh toán điện tử do NextTech sáng lập và phát triển, tích hợp đa dạng phương thức thanh toán, liên kết ngân hàng, và cơ chế bảo vệ người dùng.

- mPOS (máy POS di động): Là giải pháp thanh toán di động, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện giao dịch thanh toán nhanh chóng qua thiết bị di động, không cần máy POS truyền thống cố định. mPOS được xem là một trong những dịch vụ công nghệ tài chính ổn định và quan trọng của hệ sinh thái NextTech cho đến ngày nay.

- FastGo: Ứng dụng gọi xe, từng kỳ vọng sẽ lọt vào top 3 Đông Nam Á nhưng khó cạnh tranh với các ông lớn khác. Hiện FastGo đã gần như ngừng hoạt động, dù chưa có thông báo chính thức về điều này.

- Boxme và Next SmartShip: Nền tảng logistics và hậu cần hỗ trợ thương mại điện tử. Hiện cả 2 dịch vụ này vẫn hoạt động bình thường.

- AntEx: Dự án tiền số (blockchain DeFi) ra mắt tháng 9/2021. Ông Nguyễn Hòa Bình đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100 Blockchain và làm cố vấn chiến lược. Dự án huy động khoảng 4,5 triệu USD từ nhà đầu tư. Ông Nguyễn Hòa Bình đã cam kết đầu từ 50 triệu USD trong vòng 10 năm vào dự án này để củng cố niềm tin với các nhà đầu tư.

Từ doanh nhân công nghệ đến vướng vòng lao lý

Ngày 14/10, thông tin Shark Bình bị bắt tạm giam đã khiến dư luận xôn xao, khi ông vẫn đang gắn liền với hình ảnh của một doanh nhân thành đạt và thường xuyên chia sẻ các bài viết trên trang Facebook cá nhân.

Ông Bình từng cam kết đầu tư 50 triệu USD trong vòng 10 năm vào dự án AntEx để xây dựng lòng tin của các nhà đầu tư (Ảnh: Mạnh Quân).

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2021, khi ông Bình đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án tiền điện tử AntEx, sau đó đóng vai trò cố vấn và cam kết sẽ đầu tư thêm 50 triệu USD vào dự án, như một cách để xây dựng lòng tin của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, giá trị đồng tiền điện tử của AntEx đã mất đến 99% trong một thời gian ngắn.

Năm 2023, AntEx đổi tên thành Rabbit, với tỷ lệ chuyển đổi 1.000 đồng AntEx bằng 1 Rabbit. Đây là động thái nhằm “vẽ lại biểu đồ” để xóa lịch sử giảm giá.

Tuy nhiên, đồng Rabbit cũng nhanh chóng mất 95% giá trị, trước khi website và tài khoản mạng xã hội của dự án ngừng hoạt động.

Việc ông Bình bị bắt tạm giam và khởi tố khiến giới công nghệ trong nước xôn xao (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ông Bình bị cáo buộc có liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong dự án tiền kỹ thuật số AntEx.

Cùng với các đồng phạm, ông bị nghi ngờ đã huy động số tiền lớn lên tới hàng triệu USD từ hàng chục nghìn nhà đầu tư. Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, nhóm này được cho là đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ các nhà đầu tư đã tin tưởng rót vốn vào dự án.

Hiện ông Bình cùng các đồng phạm đang bị bắt tạm giam với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.