Phác họa “chân dung” loạt iPhone 17 trước giờ ra mắt

Sẽ có bao nhiêu biến thể iPhone 17 được ra mắt?

Các thông tin bị rò rỉ cho thấy Apple vẫn sẽ tiếp tục cho ra mắt 4 biến thể khác nhau trên loạt iPhone 17. Tuy nhiên, phiên bản iPhone 17 Plus sẽ không được ra mắt mà thay thế bằng phiên bản iPhone 17 Air hoàn toàn mới.

iPhone 17 được cho là vẫn sẽ có 4 biến thể khác nhau, trong đó iPhone Air sẽ thay thế cho bản Plus trước đây (Ảnh: X).

Theo các thông tin bị rò rỉ, Apple sẽ tăng kích thước phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn lên 6,3 inch, thay vì 6,1 inch như iPhone 16, nhưng vẫn giữ nguyên màn hình iPhone 17 Pro và 17 Pro Max lần lượt ở mức 6,3 inch và 6,9 inch.

Trong khi đó, iPhone 17 Air hoàn toàn mới sẽ có màn hình 6,6 inch, tương đương kích thước màn hình 6,7 inch của iPhone 16 Plus ra mắt vào năm ngoái.

iPhone 17 hoàn toàn mới - Sản phẩm được trông đợi nhất

Không phải bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max cao cấp, phiên bản được người dùng và giới công nghệ trông đợi nhất chính là iPhone 17 Air hoàn toàn mới, chiếc iPhone được cho là mỏng nhất từ trước đến nay của Apple.

Mô hình mẫu cho thấy thiết kế mặt trước và sau của iPhone 17 Air (Ảnh: 9to5Mac).

Điểm nổi bật của iPhone 17 Air là sở hữu độ mỏng chỉ 5,5mm và nặng chỉ 145g. Tuy nhiên, chiếc iPhone này lại được trang bị thỏi pin có dung lượng khiêm tốn, chỉ 2.800mAh, thuộc loại thấp trên thị trường smartphone ngày nay và chỉ tương đương dung lượng pin trên iPhone 12 ra mắt cách đây 5 năm.

Các nguồn tin cho biết pin trên iPhone 17 Air chỉ có thể đủ dùng trong nửa ngày.

Thông tin cấu hình chi tiết của iPhone 17 Air (Ảnh: AppleHub).

Về cấu hình, iPhone 17 Air được trang bị màn hình OLED 6,6 inch với tần số làm tươi 120Hz, chip xử lý A19 mới nhất do Apple phát triển và bộ nhớ RAM 12GB. Mặt sau của máy là cụm camera duy nhất độ phân giải 48 megapixel. Camera này được cho là sẽ đảm nhiệm cả vai trò ống kính góc rộng và chụp ảnh tele, hỗ trợ zoom quang học.

Do thiết kế quá mỏng, Apple cũng đã phải loại bỏ khe cắm SIM và chỉ trang bị một loa thoại trên iPhone 17 Air. Sản phẩm sẽ sử dụng modem 5G và chip WiFi do Apple tự phát triển.

Mô hình phiên bản màu xanh nhạt của iPhone 17 Air (Video: Weibo).

iPhone 17 sẽ có những thay đổi nào trong thiết kế?

Các hình ảnh bị rò rỉ cho thấy iPhone 17 có thiết kế không thay đổi so với iPhone 16 trước đây, ngoại trừ việc màn hình được tăng kích thước lên thành 6,3 inch, thay vì 6,1 inch như phiên bản cũ.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có cụm đảo chứa camera được kéo dài ra hết chiều ngang thân máy (Ảnh: X).

Trong khi đó, Apple sẽ tập trung vào thay đổi thiết kế của bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, khi cụm đảo chứa camera trên sản phẩm được mở rộng, chiếm trọn chiều ngang thân máy, tạo nên một diện mạo khác biệt so với các thế hệ trước.

Ngoài ra, kích thước phần màn hình khuyết Dynamic Island trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max cũng được thu nhỏ hơn so với các phiên bản cũ.

Video rò rỉ cho thấy các tùy chọn màu sắc của iPhone 17 Pro (Video: Majin Bu).

Cấu hình loạt iPhone 17

Theo giới thạo tin, điểm nâng cấp đáng chú ý nhất về cấu hình trên loạt iPhone 17 là trang bị màn hình OLED, tần số quét 120Hz cho tất cả các biến thể, nghĩa là iPhone bản tiêu chuẩn cũng lần đầu tiên được sở hữu màn hình 120Hz.

Mặc dù màn hình 120Hz đã rất phổ biến trên thị trường, ngay cả với những mẫu điện thoại tầm trung, việc trang bị tính năng này cho iPhone bản tiêu chuẩn vẫn được xem là một nâng cấp đáng chú ý.

Cấu hình chi tiết bị rò rỉ của loạt iPhone 17 (Ảnh: AppleClubs).

Các nguồn tin cũng cho biết Apple sẽ trang bị cho tất cả các biến thể của loạt iPhone 17 chip A19 thế hệ mới nhất, trong đó iPhone 17 bản thường sẽ sử dụng chip A19, 3 bản còn lại (iPhone 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max) sẽ được trang bị chip A19 Pro cao cấp hơn.

Ngoài ra, iPhone 17 bản tiêu chuẩn cũng chỉ có bộ nhớ RAM 8GB, trong khi các phiên bản còn lại đều sở hữu RAM 12GB.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ được trang bị chip xử lý đồ họa 6 lõi, mạnh hơn so với chip đồ họa 5 lõi trên iPhone 17 Air và iPhone 17 bản tiêu chuẩn. Bộ đôi sản phẩm này cũng được nâng cấp camera selfie lên 24 megapixel, trong khi 2 phiên bản thấp hơn vẫn giữ nguyên camera selfie 12 megapixel.

Đáng chú ý, iPhone 17 Pro Max sẽ trở thành chiếc iPhone đầu tiên có dung lượng pin lớn hơn 5.000mAh, khi sở hữu thỏi pin 5.088mAh. Tuy nhiên, thỏi pin lớn này chỉ có trên phiên bản iPhone 17 Pro Max không có khe gắn SIM (chỉ sử dụng eSIM), trong khi đó iPhone 17 Pro Max bản dùng SIM thông thường chỉ có pin dung lượng 4.832mAh.

Giá bán và ngày lên kệ

Các thông tin bị rò rỉ cho biết Apple sẽ quyết định tăng mức giá của loạt iPhone 17 lên từ 50 đến 100 USD, tùy theo từng biến thể.

Nếu thông tin này là chính xác, iPhone 17 sẽ có giá khởi điểm 799 USD, iPhone 17 Air có giá từ 1.099 USD. Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có giá khởi điểm lần lượt 1.199 USD và 1.299 USD.

Đây là mức giá được áp dụng tại thị trường Mỹ, nhưng giá bán tại các thị trường khác cũng sẽ phụ thuộc vào giá iPhone tại Mỹ, do vậy, không quá ngạc nhiên nếu giá iPhone 17 tại Việt Nam sẽ tăng cao hơn so với phiên bản cũ.

Nhiều khả năng loạt iPhone 17 sẽ được chính thức bán ra thị trường vào ngày 19/9 tới đây.

Video mô hình mẫu cho thấy trọn vẹn thiết kế loạt iPhone 17 (Video: iDeviceHelp).

***

Dĩ nhiên, mọi thông tin kể trên vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn và chưa hề được xác thực. Sự thật về loạt iPhone 17 sẽ chính thức được Apple hé lộ sau khi sự kiện đặc biệt của hãng diễn ra.

Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này từ 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Trước thời điểm diễn ra sự kiện, Dân trí sẽ tổ chức buổi tọa đàm cùng các reviewer công nghệ để trao đổi về những điểm mới của sản phẩm năm nay. Kính mời độc giả đón xem.