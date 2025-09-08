iPhone 17 sắp ra mắt: Giữa kỳ vọng lớn và loạt thử thách chông gai

iPhone 17 Air được cho là sẽ đánh đổi nhiều về tính năng để đổi lấy kích thước mỏng (Ảnh: 9ToMac).

Sản phẩm này được đồn đoán có thiết kế siêu mỏng mang tính cách mạng, đây có thể là cú hích lớn nhất cho dòng iPhone trong nhiều năm.

Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng là hàng loạt trở ngại, từ những đánh đổi về tính năng, mức giá tăng cao cho đến áp lực từ thị trường đầy biến động.

Khi sự kiện thường niên của Apple dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tới đây, tâm điểm của mọi sự chú ý chính là màn ra mắt của chiếc iPhone 17 Air.

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg (nổi tiếng với nhiều nguồn tin công nghệ uy tín); phiên bản Air hoàn toàn mới này sẽ mang đến một cuộc lột xác về thiết kế, hứa hẹn tạo ra sự khác biệt rõ rệt và thúc đẩy một chu kỳ nâng cấp mạnh mẽ.

Tuy nhiên, con đường đến với thành công của sản phẩm chủ lực này không hề bằng phẳng.

iPhone 17 Air: Canh bạc "mỏng manh"?

Điểm nhấn lớn nhất của iPhone 17 Air được cho là thiết kế mỏng hơn khoảng 2mm so với các phiên bản hiện tại. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng đây là một thay đổi đáng kể, đủ để tạo ra cảm giác mới mẻ và cao cấp cho người dùng lâu năm.

Thế nhưng, thiết kế siêu mỏng này lại đi kèm những đánh đổi không nhỏ.

Phiên bản Air được dự đoán chỉ có một camera duy nhất, thay vì hai camera trên bản tiêu chuẩn và ba trên các mẫu Pro. Đây có thể là một điểm trừ lớn với những người dùng coi trọng khả năng nhiếp ảnh và zoom quang học.

Bên cạnh đó, khung máy mỏng hơn đồng nghĩa với viên pin có dung lượng nhỏ hơn. Apple sẽ phải dựa rất nhiều vào tối ưu hóa phần mềm để đảm bảo thời lượng sử dụng không bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, Apple được cho là sẽ tăng giá toàn bộ dòng sản phẩm. iPhone 17 Air, mẫu thay thế cho dòng iPhone Plus (899 USD), có thể có giá từ 949 đến 999 USD. Trong khi đó, các phiên bản Pro và Pro Max cũng sẽ tăng thêm khoảng 50 USD.

Phố Wall phản ứng trái chiều

Bất chấp những lo ngại trên, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra lạc quan. Gene Munster từ Deepwater Asset Management tin rằng, Apple sẽ chứng kiến một chu kỳ nâng cấp vững chắc.

"Khoảng 80% doanh số sẽ đến từ những người dùng đang muốn nâng cấp", ông chia sẻ với Yahoo Finance.

“Đối với họ, vấn đề không phải là so sánh các tính năng qua từng năm, mà là so sánh với chiếc điện thoại đã 4 năm tuổi của họ. Thực tế, họ đang so sánh một chiếc iPhone 13 với iPhone 17 và đó là một bước nhảy vọt”, ông cho biết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Wamsi Mohan của BofA Global Research cho rằng, thiết kế mỏng nhẹ có thể không đủ sức tạo ra một cú hích lớn như các thay đổi về kiểu dáng trước đây. Tương tự, Brandon Nispel từ KeyBanc Capital Markets cũng tỏ ra hoài nghi, cho rằng mẫu Air có thể sẽ không quá đột phá về mặt doanh số.

Những "cơn gió ngược" từ thị trường

Ngoài những thách thức nội tại của sản phẩm, Apple còn phải đối mặt với áp lực từ thị trường toàn cầu. Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu tại IDC, chỉ ra rằng doanh số smartphone tại Trung Quốc - một trong những thị trường trọng điểm của Apple - được dự báo sẽ sụt giảm trong nửa cuối năm.

Điều này, kết hợp với các yếu tố khác, có thể cản trở đà tăng trưởng của iPhone 17.

Dù vậy, vẫn có một lý do lớn để tin vào thành công của iPhone 17: Một lượng lớn người dùng đã mua iPhone trong thời kỳ bùng nổ của đại dịch. Năm 2021, doanh số iPhone đã tăng trưởng đến 39%, tạo ra một "đội quân" khách hàng tiềm năng mà giờ đây đã sẵn sàng để nâng cấp.

Liệu thiết kế đột phá của iPhone 17 Air có đủ sức thuyết phục người dùng bỏ qua những nhược điểm về camera và giá bán? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ khi những chiếc điện thoại đầu tiên dự kiến lên kệ vào cuối tháng này.