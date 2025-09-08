Giá iPhone 16 biến động ra sao trước ngày iPhone 17 ra mắt?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết gần ngày iPhone 17 ra mắt, doanh số của một số dòng iPhone đời cũ đã có sự chững lại.

Nhiều người dùng có tâm lý chờ đợi sản phẩm mới, khiến cho sức mua sụt giảm.

Sau nhiều đợt điều chỉnh, giá bán của toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 16 đã giảm về mức thấp nhất kể từ khi lên kệ (Ảnh: Thế Anh).

Tình trạng này chủ yếu ghi nhận đối với các phiên bản iPhone 16. Trong khi đó, doanh số của các thiết bị đời cũ hơn như iPhone 14, iPhone 15 vẫn duy trì nhịp tăng trưởng ổn định.

Sau nhiều đợt điều chỉnh, giá bán của toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 16 đã giảm về mức thấp nhất kể từ khi lên kệ tại thị trường Việt Nam. Khoảng một tháng trở lại đây, giá iPhone 16 gần như không có biến động.

Cụ thể, iPhone 16 Pro Max được chào bán với mức giá 29,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB. iPhone 16 Pro có mức giá 24,7 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

Bộ đôi iPhone 16 và iPhone 16 Plus có giá bán lần lượt 18,7 triệu đồng và 21,8 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Mẫu máy thuộc phân khúc thấp nhất trong dải sản phẩm iPhone 16 là iPhone 16e, có giá bán 14,9 triệu đồng cho bản 128GB.

"Sau gần một năm lên kệ, iPhone 16 Pro Max vẫn là phiên bản được người dùng Việt ưa chuộng nhất. Nhiều khả năng, điều này sẽ tiếp diễn trên phiên bản iPhone 17 Pro Max chuẩn bị ra mắt", ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, nhận định.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có thể bị khai tử sau khi iPhone 17 ra mắt (Ảnh: Thế Anh).

Theo kế hoạch, Apple sẽ tổ chức sự kiện "Awe Dropping" để giới thiệu loạt thiết bị mới vào ngày 9/9, trong đó tâm điểm là dòng sản phẩm iPhone 17. Dự kiến, iPhone 17 sẽ có bốn phiên bản, gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Song song với việc ra mắt sản phẩm mới, Apple cũng sẽ thực hiện chiến lược kinh doanh quen thuộc là khai tử một số thiết bị đời cũ. Động thái này nhằm "dọn dẹp" danh mục sản phẩm, kích cầu doanh số cho các mẫu máy mới và đã được Apple áp dụng thành công trong nhiều năm qua.

Các chuyên gia nhận định, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max nhiều khả năng sẽ nằm trong danh sách bị khai tử. Đây là điều đã từng xảy ra với các phiên bản Pro trước đó như iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro và iPhone 12 Pro.