Lộ ảnh iPhone 17 Air đọ độ mỏng với Galaxy S25 Edge

Tháng 5 vừa qua, Samsung cho ra mắt Galaxy S25 Edge, chiếc điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của hãng với độ dày chỉ 5,8mm. Dường như Samsung đã khơi mào cuộc chiến smartphone siêu mỏng và Apple không muốn thua kém đối thủ, nên sẽ sớm tung ra iPhone 17 Air, chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay.

iPhone 17 Air (dưới) mỏng hơn đôi chút so với Galaxy S25 Edge (trên) (Ảnh: X).

Các thông tin bị rò rỉ trước đó cho biết iPhone 17 Air có độ dày chỉ 5,5mm, nghĩa là mỏng hơn Galaxy S25 Edge 0,3mm.

Mới đây, hàng loạt ảnh so sánh giữa Galaxy S25 Edge và mô hình mẫu hoàn chỉnh của iPhone 17 Air vừa được chia sẻ lên mạng xã hội đã cho thấy độ mỏng ấn tượng của bộ đôi sản phẩm này.

Hình ảnh bị rò rỉ cho thấy bộ đôi sản phẩm đều có cụm camera dày hơn đáng kể so với thân máy. iPhone 17 Air thực sự mỏng hơn đôi chút so với Galaxy S25 Edge như các thông tin bị rò rỉ, nhưng sự chênh lệch là không quá lớn và rất khó nhận ra bằng mắt thường.

Galaxy S25 Edge (trái) được trang bị cụm camera kép, trong khi iPhone 17 Air chỉ có một camera ở mặt lưng (Ảnh: X).

Tuy nhiên, Apple sẽ phải đánh đổi rất nhiều để có được độ mỏng trên iPhone 17 Air. Các thông tin bị rò rỉ cho biết sản phẩm sẽ chỉ được trang bị thỏi pin dung lượng khiêm tốn 2.800mAh, thấp hơn nhiều so với pin dung lượng 3.900mAh trên Galaxy S25 Edge.

Theo nhiều nguồn tin, Apple đang phát triển tính năng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng iOS 26 để tối ưu các ứng dụng, giúp kéo dài thời lượng pin sử dụng trên iPhone 17 Air. Tuy nhiên, với dung lượng chỉ 2.800mAh, việc iPhone 17 Air có thể hoạt động liên tục trong một ngày là điều khó có thể xảy ra.

Thông tin cấu hình chi tiết bị rò rỉ về iPhone 17 Air (Ảnh: AppleHub).

Ngoài ra, iPhone 17 Air chỉ được trang bị một camera ở mặt lưng do thiếu không gian để bố trí linh kiện, trong khi Galaxy S25 Edge vẫn được trang bị cụm camera kép, bao gồm camera chính 200 megapixel và camera góc siêu rộng 12 megapixel.

Về cấu hình, iPhone 17 Air được cho là sẽ trang bị màn hình OLED 6,6 inch, tần số làm tươi 120Hz, chip xử lý A19 mới nhất do Apple phát triển và bộ nhớ RAM 12GB. Do thiết kế quá mỏng, Apple cũng đã phải loại bỏ khe cắm SIM và chỉ trang bị một loa thoại trên iPhone 17 Air.

Hiện vẫn chưa rõ iPhone 17 Air sẽ thực sự nhắm đến đối tượng người dùng nào. Liệu khách hàng có sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu chiếc iPhone siêu mỏng, nhưng lại thiếu đi các tính năng quan trọng như camera nhiều ống kính, dung lượng pin thấp, chỉ có một loa ngoài…

Các thông tin về iPhone 17 Air hiện chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Sự thật về chiếc iPhone siêu mỏng này sẽ được hé lộ vào ngày 9/9, thời điểm Apple tổ chức sự kiện đặc biệt để ra mắt loạt iPhone 17 mới.