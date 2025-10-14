Khi drone, robot và chip Việt “lên sóng” tại triển lãm công nghệ TPHCM

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã chủ trì khai mạc triển lãm “Sản phẩm Công nghệ Chiến lược Quốc gia tại TPHCM”.

Sự kiện kéo dài 3 ngày (13/10-15/10) tại Học viện Cán bộ TPHCM, quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ trọng yếu, phản ánh thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố trong giai đoạn 2021-2025.

Điểm nhấn của triển lãm là các dòng drone siêu nhẹ, UAV đa nhiệm và chip AI thế hệ mới, minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ lõi của đội ngũ kỹ sư Việt. Các mô hình drone mới tích hợp mô-đun camera AI, gimbal 3 trục chính xác và hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực, có thể theo dõi, phát hiện đối tượng trong môi trường phức tạp.

Một số thiết bị bay cất hạ cánh thẳng đứng, thời gian hoạt động liên tục lên đến 180 phút, phục vụ hiệu quả trong tuần tra, cứu hộ, giám sát cháy rừng và nông nghiệp thông minh. Bên cạnh đó là các UAV chuyên dụng chữa cháy, phun thuốc nông nghiệp chính xác cao, hướng đến ứng dụng thực tế và phát triển bền vững.

Ở lĩnh vực bán dẫn, các dòng chipset và lõi IP core phục vụ hạ tầng Internet, viễn thông và trung tâm dữ liệu đạt tốc độ xử lý tới 400 Gigabit/giây, đã được nghiên cứu và sản xuất trong nước. Đây là dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp vi mạch Việt, cho thấy tiềm năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Không gian y tế thông minh thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan với nhiều thiết bị y sinh hiện đại. Robot phẫu thuật Modus V Synaptive chỉ có 14 quốc gia trên thế giới sở hữu, hỗ trợ phẫu thuật thần kinh, sọ não và cột sống với độ chính xác vi mô.

Song song đó, robot phẫu thuật da Vinci Xi có thể thực hiện hơn 120 loại phẫu thuật khác nhau, giúp giảm thiểu tổn thương mô và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

Các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh y tế cũng được giới thiệu, có khả năng phát hiện hơn 120 dấu hiệu bệnh lý trên X-quang phổi và 130 dấu hiệu trên CT sọ não, góp phần hỗ trợ bác sĩ nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian đọc kết quả.

Ngoài ra, các giải pháp nghiên cứu tế bào, chip y sinh, cảm biến và robot hỗ trợ phục hồi chức năng cũng phản ánh nỗ lực của cộng đồng khoa học Việt trong việc đưa công nghệ vào y tế thực tiễn, hướng tới chăm sóc sức khỏe thông minh.

Bên cạnh lĩnh vực công nghiệp và y tế, triển lãm còn giới thiệu hệ sinh thái công nghệ “Make in Vietnam” trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, ngân hàng số đến RFID và blockchain. Các nền tảng giáo dục, tài chính số, an ninh mạng, điều hành thông minh và quản trị dữ liệu lớn được trình diễn, cho thấy bước tiến mạnh mẽ của thành phố trong chuyển đổi số toàn diện.

Khu vực trưng bày về công nghiệp xanh và nông nghiệp công nghệ cao mang đến mô hình khu công nghiệp sinh thái, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050, cùng chuỗi sản phẩm nông nghiệp sạch ứng dụng IoT và tiêu chuẩn quốc tế.

Đáng chú ý, triển lãm còn có sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ tài chính lớn trong nước, trình diễn giải pháp thanh toán thông minh, phục vụ hàng chục triệu người dùng, minh chứng cho năng lực chuyển đổi số của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ công và tài chính.

Theo ban tổ chức triển lãm, giai đoạn 2025-2030, TPHCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm 30-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố sẽ tập trung vào các giải pháp đột phá trọng tâm, tạo ra một hệ sinh thái toàn diện cho sự phát triển bền vững. Các giải pháp của TPHCM thời gian tới là cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư; công nghệ chiến lược, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; quản trị số và nguồn nhân lực số.

Triển lãm lần này không chỉ giới thiệu sản phẩm công nghệ, mà còn là minh chứng cho khát vọng “Make in Vietnam”, tinh thần sáng tạo và bản lĩnh hội nhập của cộng đồng khoa học - doanh nghiệp Việt, trên hành trình đưa TPHCM trở thành đô thị thông minh, trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực.

Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM