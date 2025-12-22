iPhone màn hình gập có thể khiến người dùng thất vọng

Theo PhoneArena, iPhone màn hình gập (iPhone Fold) đang tiến gần đến giai đoạn sản xuất hàng loạt. Các nguyên mẫu sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm thực tế để phát hiện sớm những sự cố có thể xảy ra.

iPhone màn hình gập chuẩn bị được đưa vào sản xuất hàng loạt (Ảnh: MacRumors).

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ có độ dày khoảng 9,5-10mm khi gập lại. Trong khi đó, trọng lượng của thiết bị có thể lên tới 255g. Đây là những thông số không khả quan khi so với các đối thủ màn hình gập hiện có trên thị trường.

So sánh với một số đối thủ, Galaxy Z Fold7 có độ dày 8,9mm khi gập và trọng lượng 215g. OPPO Find N5 có độ mỏng 8,93mm khi gập và nặng 229g. Honor Magic V5 hiện là chiếc smartphone màn hình gập ngang mỏng nhất thế giới với độ mỏng 8,8mm khi gập màn hình cùng trọng lượng 217g.

Một nguồn tin từ Hàn Quốc tiết lộ Apple đang thử nghiệm trên một viên pin có dung lượng 5.400-5.800mAh. Mức pin này cao hơn đáng kể so với dung lượng 5.088mAh trên iPhone 17 Pro Max.

Trong khi đó, tài khoản Instant Digital khẳng định viên pin trên iPhone màn hình gập chắc chắn sẽ có dung lượng trên 5.000mAh.

Báo cáo từ 9to5mac cho biết Apple đã giải quyết triệt để các vấn đề này trên chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Nhiều nguồn tin rò rỉ tiết lộ Samsung là đối tác độc quyền cung ứng màn hình gập cho dòng sản phẩm này. Tuy vậy, Apple được cho là đã tham gia rất nhiều vào công đoạn thiết kế tấm nền và cơ chế gập để loại bỏ hoàn toàn nếp nhăn trên màn hình.

iPhone Fold sẽ có giá trên 2.000 USD (Ảnh: 9to5mac).

Theo đó, cấu trúc tấm nền, quy trình xử lý vật liệu và phương pháp ép nhiều lớp màn hình đều do Apple phát triển. Đến nay, công ty đã chuyển sang giai đoạn thứ hai trong quá trình sản xuất, được gọi là giai đoạn Kiểm tra xác minh kỹ thuật (EVT).

Một nguồn tin khác cho biết tập đoàn HonHai đã thiết lập một dây chuyền sản xuất riêng biệt cho iPhone gập. Điều này cho thấy iPhone gập đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm, bước vào quá trình kiểm tra kỹ thuật và tiền sản xuất.

Theo ước tính của nhà phân tích Arthur Liao từ Fubon Research, iPhone màn hình gập sẽ có giá 2.399 USD. Trước đây, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng dự đoán iPhone Fold sẽ có giá dao động 2.000-2.500 USD. Trong khi đó, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg dự đoán thiết bị sẽ ở mức giá khoảng 2.000 USD.