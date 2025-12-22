Thái Lan - Campuchia nối lại đàm phán thỏa thuận ngừng bắn

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow phát biểu trước báo giới sau khi tham dự cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình Thái Lan - Campuchia tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 22/12 (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur vào ngày 22/12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết Thái Lan và Campuchia đã nhất trí nối lại đàm phán thông qua Ủy ban Biên giới Chung, một cơ chế song phương đã được thiết lập.

Thái Lan đề xuất cuộc đàm phán diễn ra tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi.

Ông Sihasak cho biết Thái Lan muốn một “lệnh ngừng bắn thực sự” với cam kết chắc chắn từ Campuchia và một kế hoạch triển khai chi tiết, đồng thời nói thêm rằng việc rà phá bom mìn là động thái cần thiết để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

"Không thể chỉ tuyên bố ngừng bắn, mà cần phải có sự thảo luận”, Ngoại trưởng Thái Lan nêu rõ.

Theo ông Sihasak, cả Mỹ và Trung Quốc đều không liên quan đến quyết định của hai nước về việc nối lại đàm phán vào cuối tuần này, đồng thời nói thêm rằng đó là việc của Thái Lan và Campuchia nhằm "giải quyết vấn đề".

Các Ngoại trưởng Đông Nam Á ngày 22/12 đã nhóm họp tại Malaysia nhằm tìm cách khôi phục lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia sau 2 tuần giao tranh.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ hy vọng cuộc họp sẽ giúp Thái Lan và Campuchia đàm phán một cách cởi mở, giải quyết bất đồng và đạt được một giải pháp công bằng, lâu dài.

Tuần trước, ông Anwar nói ông “thận trọng lạc quan” về kết quả cuộc họp, đồng thời cho biết Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đều “mong muốn sớm đạt được một giải pháp hòa giải”.

Cuộc họp hôm nay tại Kuala Lumpur có sự tham dự của Ngoại trưởng Thái Lan và người đồng cấp Campuchia, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao 2 nước kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại vào ngày 8/12.

Các cuộc đụng độ biên giới trong 2 tuần qua giữa 2 quốc gia láng giềng đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và gần 1 triệu người phải sơ tán.

Các Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ tìm cách cứu vãn thỏa thuận đình chiến từng được Malaysia và Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian sau một đợt đụng độ biên giới hồi tháng 7.

Nỗ lực thúc đẩy hòa bình của khu vực diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang theo đuổi những sáng kiến ngoại giao riêng rẽ nhằm chấm dứt căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, nhưng cho đến nay chưa mang lại nhiều tiến triển.