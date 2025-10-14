Mặc cảm lời chê "không cân đối", cô gái ăn kiêng, tập thể dục đến nhập viện

Trước khi thực hiện ăn kiêng, tập luyện hà khắc, cô gái trẻ N.T.H. (17 tuổi) cao 1m60, nặng 62kg. Khi bị bạn bè chê vì thân hình không cân đối, béo, cô gái lao vào tập luyện, ăn kiêng.

Chỉ trong thời gian ngắn, cô gái giảm gần 10kg. Tuy nhiên, cô bé vẫn cho rằng mình chưa đẹp, nên vẫn duy trì ăn kiêng, tập luyện cường độ cao khiến cơ thể ngày càng gầy gò, sức khỏe suy kiệt. Cùng đó bệnh nhân cũng mất kinh nguyệt ba tháng.

Một tháng trước khi nhập viện, H. chỉ còn nặng 45kg. Buổi chiều sau khi tan học, H. ngất xỉu tại nhà. Khi được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ ghi nhận mạch chỉ 48 lần/phút, huyết áp thấp 80/50mmHg, BMI còn 16,4 - một chỉ số báo động.

Trường hợp bệnh nhân trên được các bác sĩ chia sẻ chiều 13/10, trong chuyên đề rối loạn hành vi ăn uống ở trẻ vị thành niên.

Bác sĩ chia sẻ về rối loạn hành vi ăn uống ở trẻ vị thành niên (Ảnh: Thế Anh).

BS Ngô Tuấn Khiêm - Phòng rối loạn cảm xúc và rối loạn ăn uống, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, cô gái được chẩn đoán mắc chán ăn tâm thần (Anorexia Nervosa), một dạng rối loạn hành vi ăn uống nguy hiểm, phải nhập viện điều trị nội trú, kết hợp trị liệu tâm lý, hướng dẫn dinh dưỡng.

Sau gần 3 tuần điều trị, H. bắt đầu ăn uống tốt hơn, giảm dần tập luyện quá mức và đã tăng cân, sức khỏe ổn định.

Một tháng sau khi ra viện, H. đã có lại kinh nguyệt và không còn nỗi sợ tăng cân như trước.

Ngược lại với nỗi "ám ảnh tăng cân" dẫn đến chán ăn, thì có những người bệnh lại rối loạn ăn uống biểu hiện theo hướng ngược lại: ăn vô độ và không kiểm soát được.

Các bác sĩ chia sẻ về trường hợp của bệnh nhân L.T.L. (18 tuổi). Bệnh nhân từng trải qua những cơn thèm ăn dữ dội, có thể ăn một lượng lớn khoai tây chiên, mì tôm, pizza, bánh rán chỉ trong vài giờ.

Đặc biệt là tình trạng thèm ăn mất kiểm soát chỉ xuất hiện 2-3 lần mỗi tuần. Sau mỗi lần ăn uống vô tội vạ là bệnh nhân lại tự cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, tự trách, rồi móc họng, dùng thuốc nhuận tràng để "sửa sai".

Tại Viện Sức khỏe Tâm thần, bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng ăn vô độ tâm thần (Bulimia Nervosa).

Sau 15 ngày điều trị, tình trạng đã cải thiện rõ rệt, L. không còn các cơn ăn vô độ, không gây nôn, nhận thức tích cực hơn về cơ thể mình. Sau 1 tháng, em đã giảm 6kg và ăn uống lành mạnh trở lại.

BS Phạm Thị Nguyệt Nga - Viện Sức khỏe Tâm thần cho hay, rối loạn hành vi ăn uống (Eating Disorders) là bệnh lý tâm thần nghiêm trọng, không phải "sở thích" hay "thói quen sống". Người mắc bệnh thường bị ám ảnh về cân nặng, vóc dáng và ăn uống.

Thống kê cho thấy tỉ lệ rối loạn ăn uống ở trẻ em và thanh thiếu niên dao động từ 1,2% ở nam và 5,7% ở nữ, với xu hướng tăng trong những năm gần đây.

Có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến rối loạn này như sự không hài lòng với hình thể, tính cách cầu toàn, lo âu, trầm cảm, áp lực học tập, bắt nạt hoặc chế giễu ngoại hình.

Các em cũng dễ bị áp lực khi tiếp xúc với những hình ảnh cơ thể lý tưởng, ăn kiêng... được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

"Việc thay đổi đột ngột trong thói quen ăn uống hoặc tập luyện quá mức đều là tín hiệu nguy hiểm. Ở tuổi dậy thì, biểu hiện của bệnh có thể bị nhầm lẫn với những thay đổi sinh lý bình thường, khiến việc phát hiện bị chậm trễ", bác sĩ cảnh báo.

Rối loạn ăn uống hoàn toàn có thể điều trị được nếu phát hiện sớm và can thiệp đúng cách. Nhà trường và cộng đồng đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện và hỗ trợ trẻ. Thay vì chỉ trích, cần lắng nghe, đồng hành, giúp trẻ xây dựng hình ảnh cơ thể lành mạnh, đồng thời hình thành cảm giác an toàn về bản thân.