Điểm tuần: Google ra mắt Gemini 3 Flash, SoundCloud bị tấn công mạng

Google ra mắt Gemini 3 Flash

Tuần qua, Google đã giới thiệu Gemini 3 Flash. Đây là một giải pháp AI toàn diện được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thực tế với tốc độ vượt trội.

Phiên bản Gemini 3 Flash được Google giới thiệu, kết hợp năng lực lập luận chuyên gia và tốc độ xử lý tối ưu (Ảnh: Google).

Mô hình mới này không chỉ kế thừa khả năng suy luận phức tạp của dòng Pro mà còn được tối ưu hóa đặc biệt cho các quy trình làm việc dựa trên tác nhân, đòi hỏi phản hồi tức thì và độ chính xác cao.

Mô hình đã chứng minh rằng tốc độ cao không làm giảm sút trí tuệ. Mô hình này đạt được những con số ấn tượng trên các thang đo chuẩn quốc tế, đặc biệt là khả năng điều chỉnh mức độ tư duy linh hoạt.

Nvidia thâu tóm SchedMD

Trong nỗ lực củng cố vị thế trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, Tập đoàn Nvidia đã công bố thương vụ thâu tóm SchedMD. SchedMD là "cha đẻ" của Slurm - công nghệ mã nguồn mở giúp lập lịch cho các tác vụ tính toán khổng lồ.

SchedMD là đơn vị phát triển phần mềm quản lý tác vụ AI nổi tiếng (Ảnh: Duvic).

Một điểm đáng chú ý trong thương vụ này là cam kết của Nvidia. Dù sở hữu SchedMD, Nvidia tuyên bố sẽ tiếp tục phân phối phần mềm Slurm dưới dạng mã nguồn mở.

Điều này đồng nghĩa các nhà phát triển vẫn có thể truy cập miễn phí, trong khi Nvidia sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì chuyên sâu. Thương vụ diễn ra ngay sau khi Nvidia công bố dòng mô hình AI mã nguồn mở thế hệ mới vào sáng 15/12.

SoundCloud bị tấn công mạng

Tuần qua, SoundCloud đã xác nhận sự cố gián đoạn dịch vụ và lỗi kết nối VPN là hệ quả của một cuộc tấn công an ninh nghiêm trọng. Nền tảng chia sẻ âm nhạc trực tuyến SoundCloud đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, làm lộ thông tin của hàng triệu người dùng, trong đó có cả người dùng tại Việt Nam.

Tin tặc đã xâm nhập thành công vào hệ thống, đánh cắp cơ sở dữ liệu bao gồm địa chỉ email và thông tin hồ sơ người dùng (Ảnh: ST).

Vụ việc diễn ra sau nhiều ngày người dùng liên tục báo cáo về tình trạng không thể truy cập dịch vụ qua VPN.

Theo thông báo từ SoundCloud gửi tới BleepingComputer, công ty đã phát hiện "hoạt động trái phép" tại bảng điều khiển dịch vụ phụ trợ và ngay lập tức kích hoạt quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp.

Sự cố này đã khiến người dùng tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, gặp lỗi 403 "Forbidden" khi truy cập nền tảng thông qua Amazon CloudFront.

Thị trường smartphone 2026 gặp khó

Theo Counterpoint Research, thị trường smartphone 2026 sẽ chứng kiến mức sụt giảm 2,1% về tổng lượng xuất xưởng. Nguyên nhân cốt lõi của sự sụt giảm này không đến từ nhu cầu, mà từ cuộc khủng hoảng chi phí linh kiện, đặc biệt là sự leo thang phi mã của giá bộ nhớ.

Tình trạng thiếu hụt và tăng giá bộ nhớ (DRAM) đang tạo ra áp lực chưa từng có (Ảnh: Android Authority).

Tình trạng thiếu hụt và tăng giá bộ nhớ (DRAM) đang tạo ra áp lực chưa từng có lên chi phí nguyên vật liệu (BoM). Cụ thể, ở phân khúc điện thoại giá rẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức tăng chi phí sản xuất lên tới 25%.

Gánh nặng chi phí không được phân chia đồng đều giữa các nhà sản xuất. Những tên tuổi lớn như Honor, Oppo và Vivo đang phải chịu sự điều chỉnh giảm mạnh nhất trong dự báo xuất xưởng.

Máy hút bụi lau nhà trang bị bọt làm sạch

Dreame H15 Pro FoamWash lần đầu tiên tích hợp công nghệ phun bọt làm sạch, sử dụng dung dịch Foaming Floor Cleaner được thiết kế cho môi trường có nhiều thú cưng. Lớp bọt dày mịn sẽ phá vỡ cấu trúc vết bẩn và trung hòa đến 99% mùi khó chịu từ chất thải thú cưng.

Máy được trang bị hộp tự động pha dung dịch lau sàn (Ảnh: CTV).

Thiết bị có lực hút 23.000Pa cùng tốc độ lau 480 vòng/phút. Hệ thống cảm biến RGB 5 kênh nhận diện vết bẩn tự động giúp tiết kiệm thời gian và công sức lau dọn.

Kính thông minh Apple lộ diện

Theo 9to5Mac, Apple đang phát triển kính thông minh đầu tiên với tên mã “Project Atlas”. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, mang tính thời trang, tập trung vào các tính năng trí tuệ nhân tạo, không có màn hình và không hỗ trợ thực tế tăng cường như Apple Vision Pro.

Apple được cho là sẽ gia nhập vào cuộc đua kính thông minh bằng mẫu sản phẩm mới ra mắt vào năm sau (Ảnh: Apple Insider).

Thiết bị sẽ sử dụng chip do Apple tự phát triển, tích hợp nhiều camera để quay và chụp theo góc nhìn người đeo. Kính sẽ hỗ trợ Apple Intelligence với khả năng nhận diện vật thể, điều khiển bằng giọng nói và kết nối với iPhone, bao gồm theo dõi sức khỏe.

Dự kiến, kính thông minh của Apple có thể được định giá từ 799 đến 999 USD, thuộc phân khúc cao cấp. Sản phẩm dự kiến ra mắt vào tháng 6 năm sau và bán ra trong năm 2027.