Tai nạn liên hoàn 7 ô tô trên Quốc lộ 5, hai người thiệt mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 22/12, tại km 46+500 quốc lộ 5 đoạn qua phường Tứ Minh (thành phố Hải Phòng), xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô lưu thông cùng chiều từ Hà Nội đi Hải Phòng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đ.X.).

Thời điểm đó, ô tô đầu kéo biển số 15C-132.14 kéo theo rơmoóc 15R-024.15 do anh Nguyễn Văn Thinh (SN 1974, trú xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng) điều khiển đã đâm vào đuôi ô tô biển số 14C-225.84 do anh Nguyễn Văn Khải (trú xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng) cầm lái.

Cú va chạm khiến xe của anh Khải bị đẩy về phía trước, tiếp tục va vào ô tô biển số 34A-977.67 do anh Trương Mạnh Quyên (SN 1990, trú phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe của anh Quyên có chở theo anh Lưu Công Bắc (trú xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng). Vụ tai nạn khiến hai người thiệt mạng (chưa rõ danh tính), nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sự việc khiến giao thông trên quốc lộ 5 hướng Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.