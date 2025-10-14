Tối 13/10, BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi này đã phối hợp với cơ sở y tế tại đặc khu Phú Quốc cứu mạng 2 trường hợp bị đột quỵ cấp.

Bất ngờ yếu liệt nửa người, nguy kịch tính mạng

Trước đó, vào sáng 2/10, bệnh nhân N.V.T. (sinh năm 1955) được người nhà đưa đến khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Quốc trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người trái, NIHSS (thang điểm đánh giá độ nặng của đột quỵ não cấp) ở mức 18 điểm, có nguy cơ tử vong.

Người nhà bệnh nhân cho biết, cách nhập viện khoảng 1 giờ, người đàn ông đang bán hàng thì đột ngột lơ mơ, ngã quỵ, liệt nửa người trái nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Người đàn ông bị đột quỵ tại đặc khu Phú Quốc (Ảnh: BV).

Xác định đây là trường hợp đột quỵ não cấp giờ thứ 2 (trong "thời gian vàng"), ê-kíp trực hội chẩn ngay với nhóm y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang thường trực tại TTYT Phú Quốc hỗ trợ chuyên môn (gồm các bác sĩ khoa Cấp cứu và Hồi sức cấp cứu).

Lúc này, quy trình can thiệp đột quỵ não cấp được thiết lập. Kết quả chụp CT scan sọ não của bệnh nhân chưa ghi nhận tổn thương thiếu máu não cấp, không có hình ảnh xuất huyết, phù hợp với chẩn đoán đột quỵ thiếu máu não trong thời gian vàng.

Bệnh nhân được truyền thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch theo đúng phác đồ. Sau khi tiêm, bệnh nhân tỉnh táo hơn, sức cơ nửa người bị liệt có cải thiện nhưng hồi phục kém. Sáng 3/10, khi đã ổn định hơn, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, các y bác sĩ khoa Nội thần kinh đã tiến hành các bước theo dõi và điều trị tích cực. Đến ngày 8/10, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định, được chuyển về y tế địa phương tiếp tục tập vật lý trị liệu, phục hồi sức vận động.

Bệnh nhân được chuyển từ Phú Quốc về đất liền để điều trị chuyên sâu (Ảnh: BV).

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân L.V.Q. (49 tuổi) được người nhà đưa vào khoa Cấp cứu, TTYT Phú Quốc vào chiều 3/10 trong tình trạng yếu nửa người trái, méo miệng, nói đớ, khởi phát khoảng 2 giờ trước khi nhập viện.

Kết quả khám lâm sàng ghi nhận bệnh nhân tỉnh, chỉ số NIHSS ở mức 5 điểm, có nguy cơ biến chứng tàn phế. Bác sĩ cấp cứu của TTYT Phú Quốc phối hợp cùng đồng nghiệp Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương thăm khám, chẩn đoán ban đầu bị đột quỵ não cấp giờ thứ 2 trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.

Bệnh nhân cũng có chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết. Sau truyền thuốc 2 giờ, sức cơ nửa người trái của người đàn ông cải thiện, được chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục theo dõi điều trị.

Trải qua 18 giờ can thiệp tích cực, bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không yếu liệt và được xuất viện.

Rất cần xây dựng trung tâm can thiệp đột quỵ ở Phú Quốc

BS.CK2 Trầm Minh Toàn, Trưởng khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết thực hiện chỉ đạo từ Ban Giám đốc Bệnh viện về việc hỗ trợ chuyên môn cho TTYT Phú Quốc, từ cuối tháng 9, đơn vị đã điều động 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng trực tiếp ở TTYT Phú Quốc để hỗ trợ các đồng nghiệp tại đặc khu.

Các bác sĩ nhận định, rất cần thiết có trung tâm điều trị đột quỵ não ở Phú Quốc (Ảnh: BV).

Trong 2 trường hợp trên, bệnh nhân T. có khả năng tắc hẹp mạch máu lớn hoặc hẹp xơ vữa mạch máu nhiều, nên thuốc tiêu sợi huyết chỉ cải thiện một phần. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ nhận định bệnh nhân cần được xem xét can thiệp lấy huyết khối để mang lại khả năng hồi phục tối ưu.

Tuy nhiên, TTYT Phú Quốc chưa triển khai hệ thống DSA can thiệp lấy huyết khối, nên bệnh nhân đã được chuyển vào đất liền điều trị theo nguyện vọng gia đình.

Lãnh đạo khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đề xuất với TTYT Phú Quốc về phương án thành lập trung tâm điều trị đột quỵ não và can thiệp mạch máu, để tối ưu nhất các chiến lược can thiệp điều trị đột quỵ não cấp và bệnh lý tim mạch cho người dân. Đây là những bệnh lý thường gặp ở Phú Quốc.

"Xây dựng một trung tâm đột quỵ tại TTYT Phú Quốc là vấn đề cấp thiết, để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như du khách đến đặc khu ngày càng tốt hơn", lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định.