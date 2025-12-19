Dân mạng chế ảnh, ăn mừng tưng bừng sau tấm HCV bóng đá nam SEA Games

Sau khi các cô gái của chúng ta hụt mất tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 33 một cách đầy đáng tiếc do sai sót của trọng tài, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đặt nhiều sự kỳ vọng đến các cầu thủ U22 trong trận chung kết với nước chủ nhà Thái Lan.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã khiến nhiều người hâm mộ nước nhà phải lo lắng khi để Thái Lan vượt lên dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, nhờ những sự thay đổi hợp lý về nhân sự và lối chơi của huấn luyện viên Kim Sang Sik, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có được 2 bàn thắng gỡ hòa trong hiệp hai trước khi ấn định kết quả bằng bàn thắng trong hiệp phụ.

Các cầu thủ U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có một màn lội ngược dòng đầy kịch tính trong trận chung kết, khiến các cổ động viên phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ thất vọng, lo lắng đến tràn ngập niềm vui.

Chiến thắng này đã giúp Việt Nam lần thứ 3 giành được huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games, đồng thời giúp HLV Kim Sang Sik lập kỷ lục khi trở thành HLV đầu tiên giành được đồng thời chức vô địch AFF Cup (cấp độ quốc gia), vô địch giải U23 Đông Nam Á và huy chương vàng SEA Games trong cùng một năm.

Sau chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam, nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà đã ăn mừng cuồng nhiệt, bày tỏ niềm vui chiến thắng, gửi lời chúc mừng đến tập thể huấn luyện viên và các cầu thủ… thông qua các nền tảng mạng xã hội.

“Giành huy chương vàng đã sướng, đằng này lại chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ như Thái Lan ngay trên sân khách theo một cách vô cùng kịch tính. Cảm giác không thể tuyệt vời hơn”, người dùng Facebook có tên N.Tuấn chia sẻ.

“Tinh thần chiến đấu quá đáng khen của các cầu thủ trẻ. Thầy Kim thật tuyệt vời khi có những sự thay đổi chuẩn xác giúp lật ngược thế trận, đưa đội tuyển đến chiến thắng cuối cùng”, tài khoản Facebook N.Cường bày tỏ niềm vui chiến thắng.

"Các cầu thủ đã không làm phụ lòng người hâm mộ bóng đá trên khắp cả nước. Chúng ta đã vượt qua Thái Lan tại trận chung kết để giành huy chương vàng. Giờ đây, bóng đá Việt Nam không còn sợ bất kỳ đối thủ nào trong khu vực nữa. U22 Việt Nam giành huy chương vàng hoàn toàn xứng đáng", người dùng Facebook M.Hùng bình luận.

Bên cạnh những status, bình luận… trên mạng để chung vui cùng các cầu thủ U22 Việt Nam, nhiều hình ảnh chế hài hước cũng được dân mạng tạo ra và chia sẻ để hòa cùng không khí rộn ràng trên khắp cả nước.

Dưới đây là một vài hình ảnh hài hước được dân mạng chia sẻ sau chiến thắng của các cầu thủ U22 Việt Nam để có được tấm huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam:

Những ai kiên trì cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam đến cùng sẽ được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc và cuối cùng là bùng nổ niềm vui chiến thắng (Ảnh: Truyện cổ Remix).

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đang đạt được thành tích tốt với cấp độ bóng đá trẻ của Việt Nam (Ảnh: Troll bóng đá).

Nhiều người hâm mộ bóng đá vẫn còn tiếc nuối cho các cô gái của chúng ta, vì không thể cùng đội nam thống trị hoàn toàn môn bóng đá tại SEA Games (Ảnh: Troll bóng đá).

Nhiều người xem truyền hình đã nhận ra sai sót của ban tổ chức, khi hiển thị bảng tỉ số 3-2 nghiêng về Thái Lan ngay sau khi Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển U22 Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã cùng đội tuyển quốc gia, U23 và U22 Việt Nam 3 lần lên ngôi cao nhất tại các giải đấu khác nhau trong năm 2025 (Ảnh: Anbecks).

Hy vọng huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ tiếp tục lập nên những kỷ lục mới với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Troll bóng đá).

Nhiều cổ động viên đã nhận ra những sự tương đồng thú vị giữa trận chung kết SEA Games 33 và World Cup cách đây đúng 3 năm (Ảnh: Troll bóng đá).

Không cần phải theo dõi trận đấu, chỉ cần thấy dòng người đổ ra đường là đã biết kết quả (Ảnh: X.Lan).

Nhiều người đã bỏ mặc công việc sang một bên để tận hưởng niềm vui chiến thắng (Ảnh: NLDM).

Dòng người đi bão vẫn tuân thủ chấp hành luật lệ giao thông (Ảnh: Hà Nội).