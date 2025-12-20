Người dùng iPhone sẽ phải xem nhiều quảng cáo hơn

Hiện tại, chỉ có một vị trí quảng cáo xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm trên App Store. Ví dụ, nếu tìm kiếm từ khóa “Facebook”, bạn có thể thấy quảng cáo của TikTok ở đầu kết quả. Điều này là do TikTok đang nhắm mục tiêu vào các cụm từ tìm kiếm cụ thể và đã thắng trong cuộc đấu giá cho vị trí đó.

Người dùng iPhone sẽ thấy nhiều quảng cáo trên App Store hơn trong năm sau (Ảnh: CNET).

Điều này sẽ thay đổi khi Apple bổ sung thêm các thông tin quảng cáo mới. Những quảng cáo này sẽ xuất hiện ở vị trí thấp hơn trong danh sách kết quả tìm kiếm.

"Tìm kiếm là cách hầu hết mọi người tìm và tải xuống ứng dụng trên App Store, với gần 65% lượt tải xuống diễn ra ngay sau khi tìm kiếm. Để giúp các nhà quảng cáo có thêm cơ hội thúc đẩy lượt tải xuống từ kết quả tìm kiếm, Apple Ads sẽ giới thiệu thêm các quảng cáo trên truy vấn tìm kiếm", Apple thông báo.

Apple cho biết hơn 800 triệu người dùng truy cập App Store mỗi tuần và hơn 85% người dùng đã tải xuống ít nhất một ứng dụng trong lần truy cập gần đây nhất của họ.

Công ty còn tiết lộ tỷ lệ chuyển đổi 60% cho quảng cáo hiển thị ở đầu kết quả tìm kiếm.

Thay đổi của Apple giúp các nhà quảng cáo và nhà phát triển ứng dụng có thêm giải pháp để tiếp cận khách hàng mục tiêu. Tuy vậy, điều này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi người dùng iPhone sẽ bị ép phải xem nhiều nội dung quảng cáo hơn trước.