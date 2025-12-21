Mẹo tiết kiệm dung lượng ảnh trên iPhone ít ai biết

Tính năng này cho phép lưu trữ số lượng lớn ảnh và video theo một cách khác với thông thường, từ đó giảm áp lực lên bộ nhớ trong của thiết bị. Điểm đáng chú ý là quá trình này diễn ra khá nhanh, thao tác đơn giản và không ảnh hưởng ngay đến khả năng xem lại nội dung đã lưu.

Dù vậy, giải pháp này cũng đi kèm một vài giới hạn nhất định liên quan đến chất lượng và cách hiển thị, điều mà người dùng cần cân nhắc trước khi áp dụng lâu dài.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện, cũng như những lưu ý quan trọng để tận dụng tính năng này hiệu quả nhất.