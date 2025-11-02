Clip “cô gái dùng võ thuật khống chế tên cướp manh động” nổi bật tuần qua

Cô gái dùng võ thuật khống chế tên cướp manh động

Camera giám sát bên trong một nhà hàng ở thành phố San Isidro de El General (Costa Rica) đã ghi lại khoảnh khắc một tên cướp bất ngờ lao vào giật túi xách của cô gái đang đứng chờ tại quầy thanh toán.

Tuy nhiên, tên cướp không ngờ rằng hắn đã cướp túi của một võ sĩ nhu thuật (Jiu-jitsu). Sau khoảnh khắc giật mình vì bất ngờ, cô gái lập tức đuổi theo, sử dụng chiêu thức nhu thuật để quật ngã tên cướp.

Cô gái sử dụng đòn khóa để khống chế, không cho tên cướp chạy trốn, trong khi nhân viên của nhà hàng gọi điện cho cảnh sát.

Khi cảnh sát đến hiện trường, tên cướp vẫn đang bị cô gái đè chặt xuống đất. Tên này đã bị bắt giữ với nhiều vết thương trên mặt sau khi bị cô gái tấn công.

Cô gái dùng võ thuật khống chế tên cướp manh động (Video: Reddit).

Hành động đẹp của hai cậu bé được dân mạng ngợi khen

Khi thấy gió mạnh xô ngã chiếc xe máy của shipper khiến hàng hóa bên trong giỏ đựng bị rơi ra ngoài, hai cậu bé đi xe đạp ngang qua đã lập tức dừng lại, hỗ trợ shipper dựng xe và nhặt giúp những món hàng đang nằm dưới đất.

Hành động đẹp của hai cậu bé này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Hành động đẹp của hai cậu bé được dân mạng ngợi khen (Video: NLDM).

Bé trai suýt gặp tai nạn nguy hiểm vì sự bất cẩn của người lớn

Bé trai trèo lên chiếc xe máy điện đang dựng giữa sân và vặn tay ga, mà không hay biết chiếc xe vẫn chưa tắt máy. Trò nghịch ngợm của em bé đã suýt dẫn đến một vụ tai nạn nguy hiểm.

Bé trai suýt gặp tai nạn nguy hiểm vì sự bất cẩn của người lớn (Video: OFFB).

Mãn nhãn với những màn trình diễn ánh sáng kết hợp giữa drone và pháo hoa

Những màn trình diễn ánh sáng và xếp hình bằng máy bay không người lái (drone) trên bầu trời đêm đã trở nên phổ biến và quen thuộc. Những màn trình diễn này sẽ trở nên độc đáo và ấn tượng hơn rất nhiều khi kết hợp với pháo hoa.

Mãn nhãn với những màn trình diễn ánh sáng kết hợp giữa drone và pháo hoa (Video: Instagram).

Quá trình tạo ra một chiếc xe đạp kích thước thật từ socola

Thợ làm bánh người Mỹ Amaury Guichon đã ghi lại toàn bộ quá trình anh tạo ra một chiếc xe đạp với kích thước thật từ socola. Amaury Guichon đã tỉ mỉ làm từng mắt xích cho tác phẩm của mình để giúp chiếc xe đạp có thể vận hành như thật.

Quá trình tạo ra một chiếc xe đạp kích thước thật từ socola (Video: Amaury Guichon).

Xe điện thông minh tự lùi vào chỗ đậu mà không cần tài xế

Chiếc ô tô điện được trang bị tính năng tự lái thông minh, cho phép chiếc xe tự động lùi vào chỗ đậu trong khi tài xế đã rời khỏi xe. Sau khi vào đúng chỗ đậu, chiếc xe cũng sẽ tự động gập gương chiếu hậu, kéo kính cửa sổ và tắt máy.

Xe điện thông minh tự lùi vào chỗ đậu mà không cần tài xế (Video: Douyin).

Khán đài rung lắc dữ dội khi người xem lắc lư theo điệu nhạc

Các khán giả khi lắc lư theo điệu nhạc của nghệ sĩ trình diễn đã tạo nên hiện tượng cộng hưởng, làm cho khán đài bị rung lắc dữ dội, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rùng mình và lo lắng về một tai nạn có thể xảy ra.

Khán đài rung lắc dữ dội khi người xem lắc lư theo điệu nhạc (Video: X).

Thiếu niên suýt bỏ mạng vì nhảy khỏi đoàn tàu đang chạy

Một thiếu niên người Ấn Độ khi phát hiện ra mình đã lên nhầm tàu đã liều lĩnh nhảy khỏi đoàn tàu đang di chuyển, khiến người này bị mất đà và ngã chúi đầu về phía gầm tàu.

Khi chứng kiến sự việc xảy ra, một nhân viên an ninh của nhà ga đã nhanh chóng lao đến, kéo thiếu niên ra xa khỏi đoàn tàu, giúp tránh một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thiếu niên trong tình huống này chỉ bị một vài vết trầy xước trên cơ thể nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Thiếu niên suýt bỏ mạng vì nhảy khỏi đoàn tàu đang chạy (Video: Newsflare).

Sét liên tục đánh vào miệng núi lửa tạo nên khung cảnh như ngày tận thế

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Kerry Macuska đã sử dụng máy bay không người lái để ghi lại khung cảnh ngọn núi lửa Agua tại Guatemala.

Đoạn video cho thấy những chùm tia sét đã liên tục đánh vào miệng của núi lửa, gây nên một khung cảnh ấn tượng nhưng cũng đáng sợ. Nhiều người thậm chí còn liên tưởng khung cảnh trong đoạn clip với một cảnh trong phim về ngày tận thế.

Theo các nhà khoa học, núi lửa thường là một điểm thu hút sét lý tưởng, khi đá và đất trên miệng núi lửa có đặc tính dẫn điện tốt. Đặc biệt nếu núi lửa hoạt động, khói và lửa sẽ làm tăng tích điện trong không khí, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành những chùm tia sét.