Bố của Yamal gây sốc khi đính hôn với bạn gái kém 12 tuổi

Nasraoui năm nay 35 tuổi, trong khi Khristina mới 23 tuổi. Cặp đôi từng gây tranh cãi trong dư luận vì khoảng cách lên tới 12 tuổi. Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha, cả hai dường như không để tâm tới những lời bàn tán và đang sẵn sàng tiến tới hôn nhân.

Bố của Yamal hạnh phúc bên bạn gái kém 12 tuổi (Ảnh: Instagram).

Trên trang Instagram cá nhân có hơn 1,3 triệu người theo dõi, ông Nasraoui đăng tải bức ảnh thân mật cùng Khristina trên ban công, kèm biểu tượng trái tim đen và chiếc nhẫn kim cương, ngầm xác nhận mối quan hệ nghiêm túc giữa hai người.

Hiện chưa rõ Nasraoui và Khristina bắt đầu hẹn hò từ khi nào nhưng cô gái trẻ này đã nhiều lần xuất hiện trong các bài đăng của ông thời gian gần đây.

Trong khi đó, Lamine Yamal, 18 tuổi, cũng vừa chia tay bạn gái là ca sĩ người Argentina Nicki Nicole, 25 tuổi.

Nhà báo và YouTuber Javier de Hoyos tiết lộ trên chương trình D Corazon của đài La 1 rằng ông đã nhận được tin nhắn trực tiếp từ Yamal xác nhận việc chia tay.

Nhà báo Javier de Hoyos cho biết: “Tôi vừa nhận được tin nhắn của Lamine Yamal. Cậu ấy nói rõ rằng mình và Nicki Nicole không còn bên nhau nữa. Tuy nhiên, Yamal khẳng định nguyên nhân không liên quan đến chuyện ngoại tình như một số tin đồn gần đây”.

Yamal vừa chia tay bạn gái Nicole (Ảnh: Getty).

Theo lời Yamal, chuyến đi tới Italy (nơi anh bị phát hiện ngoại tình) cũng không liên quan đến vụ việc: “Chúng tôi đã chia tay trước đó. Tôi không phản bội ai cả”.

Trước khi đường ai nấy đi, Yamal và Nicki Nicole công khai mối quan hệ hồi tháng 8, khi cùng nhau mừng sinh nhật lần thứ 25 của nữ ca sĩ, chỉ ít lâu sau khi họ bị bắt gặp trao nhau nụ hôn tại một hộp đêm.

Được biết, ông Mounir Nasraoui từng kết hôn với bà Sheila Ebana, mẹ của Yamal. Hai người ly hôn vào năm 2010, ba năm sau khi tiền đạo trẻ của Barcelona chào đời.