Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ chiều 6/11 để tránh bão

Ngày 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn cho học sinh nghỉ học vào chiều 6/11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, cao đẳng và trường tư thục trên địa bàn căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho sinh viên, học viên nghỉ học phù hợp.

Giáo viên và phụ huynh tập trung đến trường học tại xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi để dọn dẹp sau đợt mưa kéo dài vừa qua (Ảnh: Chí Anh).

Các trường thường xuyên kiểm tra, gia cố phòng học, cây xanh, bảng hiệu, mái che, thiết bị điện. Hiệu trưởng bố trí lực lượng túc trực để đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ chiều 6/11 đến khi có thông báo mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường để ứng phó bão Kalmaegi; duy trì lực lượng túc trực 24/24h để kịp thời xử lý sự cố.

Các đơn vị phải triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ theo tình hình thực tế; không tổ chức hoặc tham gia các cuộc họp, tập huấn, bồi dưỡng, trừ các cuộc họp liên quan đến phòng, chống thiên tai.

Các trường được yêu cầu thường xuyên giữ liên lạc với học sinh, giáo viên ở khu vực có nguy cơ bị cô lập để kịp thời hỗ trợ, sẵn sàng tiếp nhận người dân vào trường học tránh trú bão.