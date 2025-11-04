Quán "Phở anh Hai" nhận đánh giá 5 sao trên Google Maps dù không có thật

Trong những ngày gần đây, cụm từ “Phở anh Hai” và “số 10 Đan Phượng” nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dùng Internet tại Việt Nam. Cơn sốt này bắt nguồn từ một tựa game Việt mang tên "Brother Hai’s Pho Restaurant" (tạm dịch: "Tiệm phở của anh Hai").

Quán "Phở anh Hai" nhận về hàng chục bình luận dù địa điểm này không có thật (Ảnh: Thế Anh).

Ngay lập tức, quán “Phở anh Hai tại số 10 Đan Phượng” đã trở thành một địa điểm "hot" và được rất nhiều người tìm kiếm. Tuy nhiên, đây là một địa điểm hoàn toàn không có thật.

Đáng nói, trên ứng dụng của các hãng xe công nghệ, lượng tìm kiếm liên quan đến “Phở anh Hai” và “số 10 Đan Phượng” đã tăng vọt. Thậm chí, một số người dùng còn tạo ra địa điểm ảo của quán “Phở anh Hai” trên Google Maps để những người yêu thích có thể tham gia "check-in".

Tính đến tối 4/11, địa điểm ảo của quán “Phở anh Hai” trên Google Maps đã thu hút hàng chục bình luận, cùng với đó là nhiều đánh giá 5 sao với mức điểm trung bình đạt 4,7 sao. Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mạng còn để lại không ít bình luận và hình ảnh liên quan đến địa điểm này.

Một số hình ảnh bình luận được lấy ra từ trong game, một số khác được tạo bằng AI (trí tuệ nhân tạo). Thậm chí, không ít bình luận hài hước còn đánh giá về chất lượng phục vụ của chủ quán dù địa điểm không có thật.

Tuy vậy, trào lưu vui vẻ này cũng đang gây ra không ít lo ngại khi hàng chục quán "phở anh hai", "phở anh hải" được thêm vào bản đồ. Điều đó có thể gây ra thông tin sai lệch và hiểu lầm cho người dùng.

Tựa game "Brother Hai’s Pho Restaurant" lấy bối cảnh làng quê vùng Đan Phượng (Hà Nội), nơi người chơi hóa thân thành “anh Hai” - chủ quán phở ở “số 10 Đan Phượng”.

Mọi thứ tưởng như bình dị lại ẩn chứa những chi tiết kỳ lạ, từ cách khách hàng hành xử đến những biến cố bất ngờ trong quán. Một trong những yếu tố khiến trò chơi được yêu thích là sự chân thực đến từng chi tiết.

Hình ảnh được người dùng tạo bằng AI về quán "Phở anh Hai" (Ảnh: Google Maps).

Từ nền gạch bông, tường sơn màu lá mạ, bàn nhựa xanh, đến lọ ớt và đũa đặt trên bàn, tất cả đều tái hiện đúng hình ảnh một quán ăn bình dân Việt Nam.

Thậm chí, trên tường còn dán tờ rơi “khoan cắt bê tông”, quảng cáo vay nóng hay khẩu hiệu “phòng chống ma túy” - những hình ảnh quen thuộc ở hầu hết con phố Việt Nam.

Người chơi sẽ vào vai chủ quán, phục vụ từng vị khách với yêu cầu riêng. Câu chuyện dần mở rộng thành chuỗi tình tiết bí ẩn, với nhiều kết cục khác nhau tùy hành động của người chơi.