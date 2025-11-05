Ngôi sao nhập tịch Malaysia nhận thêm cú sốc trong sự nghiệp

Holgado đang thi đấu cho CLB America de Cali (Colombia) và đội tuyển Quốc gia Malaysia. Anh là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đã chính thức bị FIFA treo giò 12 tháng.

Rodrigo Holgado là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển Malaysia (Ảnh: NST).

Sau quá trình xem xét và điều trần nghiêm ngặt, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới kết luận Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng nhóm cầu thủ này đã vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA.

Điều 22 quy định rõ về hành vi giả mạo hoặc sai lệch thông tin trong hồ sơ đăng ký thi đấu quốc tế. Án phạt này xác nhận sự sai phạm nghiêm trọng trong việc hợp thức hóa hồ sơ của các cầu thủ, gây ra hậu quả nặng nề cho bóng đá Malaysia.

Theo nhà báo thể thao nổi tiếng người Colombia, Pipe Sierra, CLB America de Cali đang tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Holgado.

“America de Cali đang thông qua luật sư của họ để hoàn tất quá trình chấm dứt hợp đồng với Rodrigo Holgado, theo quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA”, Pipe Sierra viết trên trang cá nhân.

Động thái quyết liệt này được thực hiện ngay sau khi quyết định từ Ủy ban Kháng cáo của FIFA được đưa ra, giữ nguyên án phạt treo giò 12 tháng đối với Holgado vì bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến bóng đá Malaysia. Việc chấm dứt hợp đồng là hệ quả tất yếu khi cầu thủ này không thể thi đấu trong suốt một năm, gây ra tổn thất lớn cho CLB chủ quản.

Truyền thông Colombia tiết lộ, chỉ ít ngày trước khi FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng, tiền đạo Rodrigo Holgado vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ Coquimbo Unido - một CLB hàng đầu của Chile.

CLB America de Cali đang tiến hành chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Holgado (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, ngay sau khi án treo giò 12 tháng từ FIFA có hiệu lực, ban lãnh đạo đội bóng Chile đã lập tức rút lui khỏi thương vụ này.

Coquimbo Unido đã nhanh chóng chuyển hướng sang các mục tiêu khác, để lại Holgado đơn độc đối diện với nguy cơ mất cả sự nghiệp. Đây được xem như một hệ quả trực tiếp từ bê bối làm giả giấy tờ tại bóng đá Malaysia.