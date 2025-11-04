Galaxy S26 lộ ngày ra mắt

Một số báo cáo trước đây tiết lộ Samsung sẽ thay thế dòng sản phẩm Galaxy S26 Plus bằng phiên bản Galaxy S26 Edge (phiên bản kế nhiệm của Galaxy S25 Edge).

Dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 sẽ được công bố vào ngày 25/2/2026 (Ảnh: Thế Anh)

Tuy nhiên, công ty được cho là đã thay đổi quyết định vào phút chót do dòng điện thoại siêu mỏng không nhận được nhiều sự quan tâm từ thị trường. Đây cũng được xem là nguyên nhân vì sao thế hệ Galaxy S26 ra mắt muộn hơn.

Nhiều nguồn tin rò rỉ gần đây cho biết dòng sản phẩm Galaxy S26, bao gồm cả phiên bản Galaxy S26 Ultra cao cấp nhất, sẽ được trang bị bộ xử lý Exynos 2600.

Mới đây, điểm hiệu suất của con chip Exynos 2600 đã xuất hiện trên nền tảng Geekbench. Theo đó, bộ xử lý này đạt 3.455 điểm đơn nhân và 11.621 điểm đa nhân. Những con số này đều vượt trội hơn so với chip của Qualcomm và Apple.

Để so sánh, Snapdragon 8 Elite có điểm hiệu năng đơn nhân và đa nhân lần lượt là 2.865 điểm và 9.487 điểm. Trong khi đó, chip A19 Pro của Apple có điểm hiệu năng đơn nhân và đa nhân lần lượt là 3.753 điểm và 9.702 điểm.

Đầu tháng 9, tài khoản Sonny Dickson đã chia sẻ về mô hình của Galaxy S26. Hệ thống camera trên Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra được bố trí theo chiều dọc và làm nhô lên trên, giống với iPhone 17 tiêu chuẩn. Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy cả ba máy sẽ hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 mới, tương tự sạc MagSafe của Apple.

Galaxy S26 sẽ được trang bị bộ xử lý Exynos 2600 (Ảnh: Thế Anh).

Trước đó, nguồn tin từ GSMArena tiết lộ mẫu Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị công nghệ màn hình Color Filter on Encapsulation (CoE).

Công nghệ màn hình CoE đã được Samsung ứng dụng trên một số dòng sản phẩm màn hình gập của hãng, bắt đầu từ phiên bản Galaxy Z Fold3. Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ trở thành chiếc điện thoại dạng thanh đầu tiên của hãng sử dụng công nghệ này.