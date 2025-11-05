Nam sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng ở Thanh Hóa đã tử vong

Tối 5/11, lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa xác nhận em N.T.A.T. (SN 2010, học lớp 10 Giáo dục thường xuyên) đã tử vong sau 5 ngày kể từ khi bị nhóm bạn cùng trường hành hung.

"Chiều 5/11, em T. đã tử vong khi đang trên đường ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Trước đó, nhà trường vận động các giáo viên đóng góp được 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình đưa em ra Hà Nội điều trị", vị lãnh đạo nói.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Như Dân trí thông tin, khoảng 8h50 ngày 31/10, trong giờ ra chơi, em N.T.A.T. đang ngồi xem điện thoại tại phòng E302 thì bị một nhóm học sinh lớp 11 cùng trường xông vào đánh.

Khi sự việc xảy ra, một số thầy cô đã đưa em T. xuống phòng y tế của trường để sơ cứu. Nhận thấy tình trạng học sinh nguy kịch, lãnh đạo nhà trường liên hệ bệnh viện đề nghị cử xe cấp cứu, thông báo cho gia đình em T..

Khoảng 9h25 cùng ngày, T. được đưa đi cấp cứu. Công an xã Triệu Sơn đã vào cuộc, xác định được 4 học sinh tham gia đánh nạn nhân.

Theo lãnh đạo nhà trường, dù các y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng và tiên lượng xấu, đến chiều 1/11, bệnh viện đã đề nghị gia đình đưa học sinh về nhà chăm sóc.