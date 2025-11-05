Giả danh người cung cấp tin báo tội phạm để lừa đảo

Tối 5/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị mới bắt giữ "siêu lừa" Quách Văn Lập (40 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) đã liều lĩnh nhắn tin giả danh người cung cấp tin tội phạm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cán bộ, chiến sĩ công an ở gần 20 tỉnh, thành trên cả nước với số tiền gần 200 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, Quách Văn Lập từng làm bốc vác tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân (tỉnh Quảng Ninh).

Hiểu biết sơ bộ về hoạt động buôn lậu nên Lập đã nghĩ ra chiêu trò giả danh người dân có nguồn tin về các đường dây buôn lậu để liên hệ với lực lượng công an qua tin nhắn SMS và Zalo.

Bằng cách nói năng nhỏ nhẹ, tự nhận “có nguồn tin nóng” và muốn phối hợp để giúp công an, Lập tiếp cận nhiều cán bộ công an ở các tỉnh, thành khác nhau, tự giới thiệu là người đang nắm bắt tình hình buôn lậu từ Móng Cái, Quảng Ninh về Hà Nội, rồi “tuồn” hàng đi các tỉnh.

Sau khi lấy được lòng tin, Lập đề nghị chuyển tiền hỗ trợ xăng xe, mua thiết bị, chi phí thu thập thông tin từ 5 đến 10 triệu đồng/lần.

Ngay khi các cán bộ chuyển khoản, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đặc biệt, ngày 2/11, Quách Văn Lập liều lĩnh nhắn tin cho Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu.

Trong tin nhắn, đối tượng tự xưng “người dân muốn báo tin hàng lậu điện thoại từ Hà Nội lên Lai Châu”, đồng thời xin số điện thoại của Phòng Cảnh sát Kinh tế để trao đổi nghiệp vụ.

Đối tượng Quách Văn Lập tại cơ quan công an (Ảnh: Văn Thiệp/Công an Lai Châu).

Tuy nhiên, bằng bản lĩnh nghiệp vụ và sự nhạy bén, Đại tá Phạm Hải Đăng đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong tin nhắn của kẻ lạ.

Ngay lập tức, Đại tá Đăng đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính và hành tung đối tượng.

Chỉ sau ít ngày rà soát, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được đối tượng là Quách Văn Lập, người từng có thời gian làm việc tại Quảng Ninh, hiện cư trú tại Phú Thọ.

Ngày 5/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Quách Văn Lập về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Quách Văn Lập khai do khó khăn về kinh tế nên nảy sinh ý định giả danh người cung cấp thông tin tố giác tội phạm để chiếm đoạt tiền từ các cán bộ công an.

Từ năm 2024 đến nay, y đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ việc, chiếm đoạt gần 196 triệu đồng của cán bộ, chiến sĩ công an ở 16 tỉnh, thành trên cả nước.

Điều đáng nói, trong các buổi hỏi cung, Lập vẫn tỏ ra bình thản, cho rằng “muốn giúp công an nắm tình hình buôn lậu”, trong khi thực chất là lợi dụng niềm tin và uy tín của lực lượng công an để trục lợi cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các địa phương liên quan để làm rõ các vụ lừa đảo khác mà Quách Văn Lập đã thực hiện, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.