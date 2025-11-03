Nhiều người gặp khó khi chia sẻ gói YouTube Premium tại Việt Nam

Theo chính sách của Google, khi mua YouTube Premium dành cho gia đình, người dùng có thể dùng chung gói dịch vụ này với tối đa 5 thành viên khác trong gia đình.

Chính sách của Google yêu cầu người dùng chia sẻ gói YouTube Premium dành cho gia đình phải sống ở cùng một địa chỉ cư trú (Ảnh: PCWorld).

"Khi dùng gói dành cho gia đình trên YouTube, bạn có thể dùng chung lợi ích của gói này với tối đa 5 thành viên gia đình sống ở cùng một địa chỉ cư trú", Google cho biết.

Trong nhiều năm, yêu cầu "thành viên gia đình sống ở cùng một địa chỉ cư trú" chỉ tồn tại trên giấy tờ. Google gần như không có bất cứ động thái nào ngăn cản việc người dùng chia sẻ gói YouTube Premium. Tuy vậy, điều này đã dần thay đổi trong vài tuần trở lại đây.

Trên các hội nhóm, nhiều người dùng cho biết họ đã nhận được email cảnh báo với tiêu đề "Tư cách thành viên gia đình YouTube Premium của bạn sẽ bị tạm dừng".

Nội dung email cho biết hệ thống của YouTube sẽ tiến hành kiểm tra. Trong trường hợp phát hiện các thành viên không ở cùng địa chỉ thực tế với chủ đăng ký gói dịch vụ, quyền lợi YouTube Premium sẽ bị vô hiệu hóa.

Đây được xem là động thái cứng rắn của Google trong việc thắt chặt chính sách đối với người dùng. Tuy nhiên, những thay đổi có phần đột ngột trên lại gây ra không ít phản ứng trái chiều từ phía người dùng.

"Tôi đã đăng ký gói YouTube Premium dành cho gia đình và sử dụng chung với bạn bè được một hơn một năm. Tuy vậy, gói dịch vụ này đột ngột bị ngừng vào tuần trước do không tuân thủ chính sách của Google", anh Minh Hòa, một nhân viên văn phòng tại TPHCM, chia sẻ.

Nhiều người dùng than phiền khi Google siết chặt chính sách với dịch vụ YouTube Premium (Ảnh: CNN).

Tại Việt Nam, gói YouTube Premium dành cho gia đình được Google bán với mức giá 149.000 đồng/tháng. Theo đó, tối đa 6 người có thể sử dụng chung một gói dịch vụ này để sử dụng các tiện ích như xem video không quảng cáo, phát trong nền và truy cập YouTube Music.

Đây cũng được xem là giải pháp mua YouTube Premium rẻ nhất nếu tính chi phí theo từng người. Mỗi người chỉ phải trả chưa tới 25.000 đồng/tháng, rẻ hơn đáng kể so với gói YouTube Premium cá nhân được Google bán với giá 79.000 đồng/tháng.

Chính vì thế, nhiều người dùng tại Việt Nam có thói quen mời bạn bè, người thân cùng đăng ký để chia sẻ khoản chi phí này. Thậm chí, không ít hội nhóm được lập ra để kết nối những người muốn đăng ký YouTube Premium lại với nhau.

Việc Google siết chặt chính sách đã khiến cho nhiều người không thể chia sẻ dịch vụ YouTube Premium. Thậm chí, không ít ý kiến trái chiều cho rằng Google đang "ép" người dùng phải chi trả nhiều hơn cho dịch vụ của công ty.