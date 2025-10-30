Hướng dẫn dùng Comet - Trình duyệt AI giúp tự duyệt web thay người dùng

Trình duyệt Comet là gì?

Comet là trình duyệt web được phát triển bởi Perplexity, công ty khởi nghiệp nổi tiếng với công cụ tìm kiếm tích hợp trí tuệ nhân tạo Perplexity AI. Điểm nổi bật của Comet chính là tích hợp sâu công cụ AI của Perplexity vào bên trong trình duyệt, hỗ trợ người dùng duyệt web và tìm kiếm trên Internet được nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Comet được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 7 vừa qua. Khi mới ra mắt, trình duyệt web này chỉ được dành riêng cho người dùng đăng ký gói dịch vụ Perplexity Max, với giá 200 USD/tháng. Dù phải mất phí, người dùng cũng cần phải đăng ký vào danh sách chờ mới đến lượt tải và trải nghiệm trình duyệt web Comet.

Tuy nhiên, mới đây, Perplexity đã quyết định cho phép người dùng sử dụng hoàn toàn miễn phí và không cần phải đăng ký vào danh sách chờ như trước đây.

Hướng dẫn cài đặt và thiết lập trình duyệt web Comet

Hiện tại trình duyệt Comet có phiên bản dành cho máy tính chạy Windows và macOS. Bạn đọc có thể download file cài đặt của trình duyệt tại đây.

Sau khi hoàn tất cài đặt trình duyệt, trong lần đầu tiên sử dụng, bạn nhấn nút “Get started”, sau đó điền địa chỉ email và nhấn nút “Import” để đồng bộ hóa lịch sử duyệt web, tài khoản đăng nhập từ các trình duyệt khác (chẳng hạn Chrome, Microsoft Edge hay Internet Explorer). Bạn có thể nhấn nút “Do this later” để bỏ qua bước này.

Tiếp theo, bạn tạo tên và chọn ảnh đại diện cho hồ sơ để sử dụng Comet (trong trường hợp trình duyệt web được sử dụng bởi nhiều người). Bạn cũng có thể thiết lập giao diện màu sáng hoặc tối cho Comet, sau đó nhấn nút “Continue”.

Bước tiếp theo, người dùng có thể tùy chọn để sử dụng Comet làm trình duyệt mặc định trên máy tính, thêm biểu tượng Comet vào thanh taskbar trên Windows, tự khởi động Comet mỗi khi khởi chạy Windows và chia sẻ các báo cáo lỗi, quá trình sử dụng với Perplexity để giúp công ty này cải thiện hiệu suất hoạt động của Comet.

Bạn có thể bỏ đi các tùy chọn không phù hợp (chẳng hạn tự khởi động Comet hoặc chia sẻ báo cáo lỗi), sau đó nhấn nút “Start Comet” để kết thúc quá trình thiết lập và bắt đầu sử dụng Comet.

Trong lần đầu sử dụng Comet, trình duyệt web sẽ đề nghị người dùng đăng nhập vào tài khoản Perplexity để sử dụng đầy đủ chức năng trên trình duyệt web này. Bạn có thể nhấn nút “Continue with Google” để dùng tài khoản Gmail đăng nhập vào trình duyệt, thay vì phải đăng ký tài khoản Perplexity mới.

Bạn cũng có thể nhấn nút “Skip for now” để bỏ qua bước đăng nhập này. Tuy nhiên, người dùng nên đăng nhập vào tài khoản trên Comet để sử dụng trình duyệt web này được hiệu quả hơn.

Một ưu điểm của Comet là tính năng chặn quảng cáo khi duyệt web. Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn nhấn nút “Set as default” để kích hoạt tính năng chặn quảng cáo trên trình duyệt Comet.

Như vậy, bạn đã hoàn tất các bước thiết lập và có thể bắt đầu dùng Comet để duyệt web.

Trình duyệt web Comet có gì nổi bật?

Do Comet được xây dựng dựa trên mã nguồn mở Chromium do Google phát triển, tương tự như trình duyệt web Chrome, nên ấn tượng đầu tiên về Comet là trình duyệt có giao diện đơn giản và tốc độ duyệt web nhanh.

Giao diện trình duyệt web Comet (Ảnh chụp màn hình).

Ưu điểm lớn nhất của Comet chính là tích hợp trợ lý ảo AI vào bên trong trình duyệt web này. Để kích hoạt trợ lý ảo AI, bạn nhấn vào biểu tượng “Assistant” ở góc trên bên phải, lập tức giao diện chat sẽ được hiện ra để người dùng đưa ra yêu cầu cho công cụ AI.

Bạn có thể nhấn nút “Launch voice mode” để kích hoạt chế độ ra lệnh cho AI bằng giọng nói hoặc nút “Summarize the current webpage” để tóm tắt nội dung trang web đang truy cập. Từ nội dung trang được tóm tắt, người dùng có thể yêu cầu Comet cung cấp thêm các thông tin khác có liên quan hoặc mở rộng tìm kiếm

Comet tóm tắt nội dung các trang web cho người dùng (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ tóm tắt nội dung trang web, Comet còn có thể tóm tắt nội dung của đoạn video khi người dùng coi video trên YouTube, trên Facebook hoặc trên các trang web chia sẻ video…

Người dùng cũng có thể yêu cầu Comet so sánh nội dung của các trang web đang được mở trên các tab khác nhau của trình duyệt web này.

Tính năng nổi bật nhất trên Comet là tự động thực hiện tác vụ theo yêu cầu của người dùng. Chẳng hạn bạn truy cập vào trang web mua vé máy bay trực tuyến, thay vì phải tự tìm kiếm vé máy bay để phù hợp với địa điểm và thời gian, người dùng chỉ cần gõ câu lệnh vào khung trợ lý của Comet.

Ví dụ “Tìm cho tôi vé máy bay từ Hà Nội đến TPHCM vào ngày 1/11”, Comet sẽ tự động tìm và liệt kê ra các chuyến bay có trong ngày đó để người dùng lựa chọn trên trang web mua vé máy bay, mà không cần người dùng can thiệp. Người dùng thậm chí có thể yêu cầu Comet tự động đặt vé mà không cần phải thực hiện bằng tay.

Trình duyệt Comet tự động liệt kê ra các chuyến bay phù hợp với yêu cầu của người dùng trên trang web mua vé máy bay (Ảnh chụp màn hình).

Người dùng cũng có thể truy cập vào trang web thương mại điện tử, yêu cầu Comet tự động thêm vào giỏ hàng những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi biển hoặc chuyến đi cắm trại, trình duyệt web này sẽ tự động lựa ra những vật dụng cần thiết mà nhiều người lựa chọn để thêm vào giỏ hàng của người dùng.

Trong quá trình Comet đang tự động thực hiện nhiệm vụ được giao trên trình duyệt, người dùng có thể thoải mái làm công việc khác hoặc mở một tab mới để duyệt web bình thường trên Comet.

Tính năng này sẽ giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian khi duyệt web hoặc khi mua sắm trực tuyến trên các trang web.

Comet cũng tích hợp công cụ tìm kiếm AI ngay trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Người dùng có thể điền từ khóa tìm kiếm hoặc đặt câu hỏi cần giải đáp vào thanh địa chỉ của Comet, bạn sẽ nhận được câu trả lời bằng AI bên cạnh những kết quả tìm kiếm trên Internet.

Quá trình thử nghiệm cho thấy Comet sẽ mang đến cho người dùng một trải nghiệm duyệt web và tìm kiếm Internet mới mẻ hơn. Người dùng lựa chọn Comet như một công cụ duyệt web mới để thay thế các trình duyệt web quen thuộc như Firefox, Chrome hay Safari hiện nay.