Cựu Tổng thư ký FAM: “Bóng đá Malaysia có thể sụp đổ nếu kiện FIFA lên CAS”

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước một quyết định đầy rủi ro khi cân nhắc tiếp tục phản đối án phạt của FIFA liên quan đến vấn đề cầu thủ nhập tịch. Động thái này, theo cảnh báo của cựu Tổng thư ký FAM, Datuk Seri Azzuddin Ahmad, có thể đẩy bóng đá Malaysia vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn, thậm chí dẫn đến việc FAM bị đình chỉ bởi cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Cựu Tổng thư ký FAM, Datuk Seri Azzuddin Ahmad trả lời câu hỏi của các nhà báo liên quan đến cuộc khủng hoảng FAM và FIFA tại sân vận động Merdeka, Malaysia, hôm nay (Ảnh: Bernama).

Sau khi FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của FAM, con đường cuối cùng còn lại là đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, ông Azzuddin Ahmad không xem đây là giải pháp tối ưu.

“FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Theo thủ tục, chỉ còn một con đường cuối cùng là CAS. Việc FAM quyết định có tiếp tục hay không là tùy thuộc vào họ, nhưng theo tôi, đó không phải là giải pháp tốt nhất”, ông Azzuddin phát biểu.

Cựu Tổng thư ký FAM nhấn mạnh rằng việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: “Điều này ngụ ý rằng tổ chức của chúng ta có thể bị đình chỉ. Nếu điều đó xảy ra, mọi hoạt động bóng đá, bao gồm cả M-League, sẽ bị dừng lại ngay lập tức”.

Ông bày tỏ lo ngại sâu sắc: “Đó là điều tôi không muốn thấy. Hiện tại, chúng ta vẫn có thể tổ chức các giải đấu trong nước, nhưng nếu FAM bị đình chỉ, mọi thứ sẽ sụp đổ”.

Thay vì tiếp tục tranh cãi, ông Azzuddin Ahmad đề xuất một hướng đi khiêm tốn hơn: “Cách tiếp cận tốt nhất là khiêm tốn thừa nhận rằng đã có sai sót. Không cần phải dùng từ "gian lận". Chỉ cần thừa nhận rằng đã có sự sơ suất”.

Ông cho rằng bằng chứng và tài liệu mà FIFA đưa ra trong vụ án này đã rõ ràng và khó có thể tranh cãi.

“Nếu vụ việc tiếp tục, tôi e rằng nó sẽ làm dấy lên nhiều câu hỏi hơn nữa, thậm chí có thể liên lụy đến các cơ quan chính phủ như Cục Đăng ký quốc gia và Cục Di trú. FIFA đã đưa ra bằng chứng thuyết phục, nên không cần phải chất vấn thêm nữa. Khi chúng ta đi ngược lại xu hướng, đó là lúc tôi lo ngại nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn”, ông Azzuddin cảnh báo

Trước đó, vào tối 3/11, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM, đồng thời giữ nguyên án phạt mà Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra trước đó. Theo quyết định này, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng).

Đội tuyển Malaysia trong trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, 7 cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia Malaysia cũng bị đình chỉ thi đấu 12 tháng, mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Nhóm cầu thủ này bị cáo buộc làm giả giấy tờ để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia. Danh sách 7 cầu thủ bị xử phạt gồm: Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel.

Trong hai ngày gần đây, Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, khẳng định FAM sẽ kháng án lên CAS nhằm hủy bỏ án phạt của FIFA. Tuy nhiên, ý định này đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận Malaysia.

Nhiều cựu cầu thủ, luật sư và nhà báo Malaysia cho rằng FAM nên chấp nhận án phạt với tinh thần cầu thị, đồng thời tập trung vào việc xây dựng lại hình ảnh và khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ.