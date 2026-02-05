Mẫu SUV Trung Quốc có khả năng xoay xở như xe nâng và trang bị vòi sen

IM Motors, liên doanh cao cấp giữa MG và gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba, vừa ra mắt mẫu xe chủ lực mới nhất mang tên LS9 Hyper. Mẫu SUV này được phát triển dựa trên phiên bản LS9 tiêu chuẩn ra mắt hồi năm ngoái.

LS9 Hyper có diện mạo như xe thuần điện, với lưới tản nhiệt trước kín bưng (Ảnh: IM Motors).

Trong khi các mẫu xe nhỏ hơn của IM Motors như IM5 và IM6 hoàn toàn tập trung vào năng lượng điện, LS9 Hyper lại đi theo một hướng khác. Nó là xe điện mở rộng phạm vi (EREV) chứ không phải là xe thuần điện.

Dưới nắp ca-pô là động cơ 4 xi-lanh tăng áp 1.5L công suất 153 mã lực, nhưng không để vận hành xe, mà nhiệm vụ duy nhất của nó là sạc bộ pin dung lượng 65,9kWh.

Xe vận hành nhờ một mô-tơ điện 215 mã lực đặt ở cầu trước, kết hợp với hai mô-tơ điện 261 mã lực ở cầu sau. Hệ thống này mang đến phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện khoảng 308km/lần sạc.

LS9 Hyper được trang bị hệ thống lái thông minh 24 độ hoàn toàn bằng điện, dẫn động 4 bánh, được cho là lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc xe thuộc phân khúc này. Bán kính quay vòng chỉ 4,95m, nhỏ hơn khoảng 2m so với mẫu xe "tí hon" Smart ForTwo.

LS9 Hyper là SUV cỡ lớn (Ảnh: IM Motors).

Mẫu SUV này rất bề thế, với chiều dài 5.279mm, rộng 2.000mm, cao 1.806mm, và chiều dài cơ sở lên đến 3.160mm.

Thiết kế ngoại thất không quá nổi bật, nhưng tạo ấn tượng về sự sang trọng. Xe được trang bị hệ thống cảm biến LiDAR gắn trên nóc và có các tùy chọn mâm cỡ 20, 21 và 22 inch. Các điểm nhấn màu bạc chạy dọc theo chân cửa sổ bên và cửa sổ phía sau tạo thêm vẻ bề thế, cao cấp cho xe.

Không gian bên trong xe có một màn hình 27,1 inch tích hợp bảng đồng hồ và màn hình thông tin - giải trí, cùng với một màn hình 15,6 inch dành riêng cho hành khách ngồi ghế trước.

Không gian nội thất có thể biến thành rạp chiếu phim nhỏ (Ảnh: IM Motors).

Xe được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen, trong khi tất cả ghế ngồi đều có tính năng massage và hệ thống sưởi sàn.

Người ngồi phía sau có thể sử dụng màn hình 5K kích thước 27 inch được thiết kế thả xuống từ trần xe.

Và nếu như vậy vẫn chưa đủ tiện nghi, tương tự như với LS9 bản tiêu chuẩn, IM Motors cũng sẽ cung cấp cho LS9 Hyper tùy chọn vòi sen tích hợp vào cửa hậu.