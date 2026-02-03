Giá Bitcoin lao dốc xuống mức thấp nhất trong một năm qua

Đến sáng 3/2, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã hồi phục nhẹ lên mức 78.650 USD. Tuy nhiên, đà suy giảm vẫn kéo dài, khiến giá Bitcoin giảm hơn 10.67% trong một tuần qua.

Giá Bitcoin liên tục lao dốc trong tuần qua (Ảnh: CNBC).

Theo nhận định từ các chuyên gia phân tích, đà giảm này chịu tác động mạnh từ những lo ngại về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Việc Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh, người được mệnh danh là một "diều hâu chống lạm phát", làm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell đã dấy lên lo ngại rằng lãi suất sẽ không sớm hạ nhiệt.

Thông tin trên cộng hưởng với tình hình kinh tế vĩ mô thiếu ổn định đã gây ra áp lực bán tháo đối với các loại tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin và hàng loạt đồng tiền điện tử khác.

Sự sụt giảm của Bitcoin nhanh chóng lan rộng ra cả thị trường tiền điện tử, trở thành đòn giáng mạnh vào các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đồng tiền điện tử lớn thứ hai là Ethereum đã giảm 6,75% trong 24 giờ qua và giảm đến 23% chỉ trong 7 ngày gần nhất.

Hàng loạt đồng tiền số khác như Solana, BNB, XPR hay LINK cũng sụt giảm 15-30% giá trị. So với tuần trước, tổng vốn hóa thị trường đã giảm từ hơn 3.000 tỷ USD xuống còn 2.580 tỷ USD.

Bitcoin giảm giá khiến cả thị trường tiền điện tử lao dốc (Ảnh: National Economy Newspaper).

Theo công cụ theo dõi tâm lý thị trường tiền điện tử của Alternative, chỉ số Fear and Greed (sợ hãi và tham lam) đã giảm mạnh xuống mức 14 điểm, gần chạm mức thấp nhất trong khoảng thời gian một năm qua.

Trong lĩnh vực tiền số, Fear and Greed là chỉ số để đo lường tâm lý của cộng đồng nhà đầu tư. Thang đo được chia từ 0 đến 100, trong đó 0 được xem là mức "cực kỳ sợ hãi" và 100 là "cực kỳ tham lam". Chỉ số hiện tại cho thấy các nhà đầu tư tiền điện tử đang sợ hãi tột độ.