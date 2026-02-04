Windows 10 và 11 mắc lỗi lạ khiến người dùng không thể tắt máy tính

Windows 11 liên tục gặp lỗi lạ sau bản nâng cấp “thảm họa”

Ngày 13/1, Microsoft phát hành bản cập nhật dành cho Windows 11 mang số hiệu KB5073455.

Tuy nhiên, sau khi cài đặt, nhiều máy tính chạy Windows 11 ghi nhận hàng loạt sự cố, như không thể khởi động, các ứng dụng mặc định không hoạt động, hoặc không đăng nhập được vào các dịch vụ trực tuyến của Microsoft.

Trước phản ánh từ người dùng, Microsoft đã phải phát hành liên tiếp hai bản cập nhật khẩn cấp nhằm khắc phục các lỗi phát sinh.

Dù vậy, theo ghi nhận trên trang hỗ trợ chính thức của Microsoft và nhiều diễn đàn công nghệ, một vấn đề mới tiếp tục xuất hiện, khi không ít người dùng cho biết máy tính chạy Windows 11 không thể tắt theo cách thông thường.

Bản cập nhật mới của Windows 11 được ví như “thảm họa” vì liên tục gặp lỗi (Ảnh minh họa: AI).

Nhiều người dùng phản ánh rằng khi chọn chức năng tắt máy trên Windows 11, máy tính chỉ khởi động lại thay vì ngừng hoạt động hoàn toàn. Ngoài ra, một số trường hợp còn gặp tình trạng máy bị treo ở giao diện shutdown, buộc người dùng phải nhấn giữ nút nguồn trong vài giây để tắt máy.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận khi người dùng kích hoạt chế độ ngủ đông (Hibernate) trên Windows 11.

Đáng chú ý, không ít người dùng Windows 10 cho biết họ cũng gặp lỗi tương tự, khi không thể tắt máy theo cách thông thường.

Microsoft xác nhận đã ghi nhận phản ánh từ người dùng và bước đầu xác định lỗi có liên quan đến tính năng khởi động an toàn, một cơ chế bảo mật trên Windows 10 và 11 nhằm bảo vệ hệ thống ngay từ giai đoạn khởi động.

Đáng lưu ý, Windows 10 đã chính thức kết thúc vòng đời hỗ trợ từ tháng 10 năm ngoái, song hệ điều hành này vẫn bị ảnh hưởng bởi lỗi tương tự như trên Windows 11.

Xử lý thế nào nếu Windows 10 và 11 gặp lỗi khiến máy tính không thể tắt?

Microsoft cho biết đang tích cực tìm giải pháp để xử lý vấn đề, nhưng đến nay vẫn chưa có bản nâng cấp phần mềm nào để khắc phục lỗi gặp phải.

Trong trường hợp máy tính chạy Windows 10 hoặc 11 gặp lỗi và không thể tắt máy theo cách thông thường, người dùng có thể thực hiện theo cách dưới đây như một giải pháp “chữa cháy”:

- Nhấn tổ hợp phím “Windows + R” trên bàn phím máy tính. Phím “Windows” là phím nằm giữa “Ctrl” và “Alt” ở bên trái bàn phím.

- Sau khi nhấn tổ hợp phím này, cửa sổ “Chạy” (Run) sẽ hiện ra. Bạn gõ “Cmd” vào hộp thoại này và nhấn nút OK.

- Từ cửa sổ Command Prompt hiện ra, bạn gõ câu lệnh “shutdown /s /t 0” và nhấn nút enter. Lúc này, máy tính sẽ lập tức thoát hết các chương trình đang chạy và bắt đầu quá trình tắt máy.

Đây được xem là giải pháp tạm thời để xử lý vấn đề cho đến khi Microsoft tìm ra nguồn gốc của sự cố và phát hành bản cập nhật để khắc phục. Tuy nhiên, chưa rõ Microsoft có phát hành bản vá lỗi dành cho người dùng Windows 10 hay không vì hệ điều hành này đã bị “khai tử” vào năm ngoái.