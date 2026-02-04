Hà Nội ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ và Chợ Chuyển đổi số

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày bên lề lễ ra mắt (Ảnh: Lê Hải).

Hà Nội vừa chính thức ra mắt hai nền tảng quan trọng: Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Nền tảng thị trường công nghệ số (DTMarket).

Sự kiện này được xem là bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm của Thủ đô trong việc xây dựng một thị trường khoa học công nghệ (KH&CN) minh bạch, lấy giá trị thực tiễn làm thước đo hiệu quả.

Chuyển đổi từ quản lý sang kiến tạo thị trường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội, nhấn mạnh thách thức lớn nhất hiện nay là làm thế nào để tổ chức thị trường, giúp công nghệ tạo ra giá trị thực.

Hà Nội đã lựa chọn mô hình hợp tác công tư (PPP), trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo và dẫn dắt, doanh nghiệp vận hành, và thị trường sẽ là yếu tố quyết định hiệu quả.

HanoTEX được định hướng trở thành thiết chế trung tâm, có nhiệm vụ định giá, môi giới và thương mại hóa công nghệ, với mục tiêu vươn tầm khu vực vào năm 2030. Song hành với đó, DTMarket tạo sự khác biệt bằng cách chuyển từ "chợ giải pháp" sang "chợ bài toán".

Nền tảng này sẽ là nơi các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp công bố những nhu cầu thực tế, từ đó tìm kiếm các giải pháp công nghệ số, dữ liệu và AI hiệu quả nhất.

Động lực cho tăng trưởng kinh tế số

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: "Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, không phải vì phong trào. Thành phố xác định đổi mới sáng tạo là động lực trực tiếp để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026".

Ông yêu cầu các đơn vị thực hiện với tinh thần "làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng, làm sâu và làm thực chất".

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhiều thỏa thuận hợp tác theo mô hình "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp" đã được ký kết giữa Sở KH&CN và các đơn vị liên quan. Các thỏa thuận này tập trung vào lĩnh vực AI và ứng dụng thực tiễn, nhằm rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thị trường.

Việc ra mắt HanoTEX và DTMarket đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng thị trường KH&CN của Hà Nội, biến công nghệ trở thành nguồn lực trực tiếp, góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô.