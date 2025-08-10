Clip "sinh vật lạ bị nghi là quái vật hồ Loch Ness" gây tranh cãi tuần qua

Nữ du khách quay được video “quái vật hồ Loch Ness” khiến nhiều người xôn xao

Một nữ du khách khi đang đi dạo bên bờ hồ Loch Ness (Scotland) đã quay được video về một sinh vật lạ bơi dưới nước. Người này cho biết cô không thể nhận ra được sinh vật trong đoạn video của mình là loài gì và đặt ra nghi vấn đây chính là quái vật hồ Loch Ness nổi tiếng.

Đoạn video đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng sinh vật trong đoạn video quá nhỏ để được xem là “quái vật”, trong khi đó không ít ý kiến vẫn tin tưởng vào sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness và cho rằng video này là bằng chứng cho thấy điều đó.

Nữ du khách quay được video “quái vật hồ Loch Ness” gây xôn xao (Video: Instagram).

Chàng trai phá kỷ lục tốc độ giải rubik 5x5 khi đang bịt mắt

Stanley Chapel, chàng sinh viên đến từ Đại học Michigan (Mỹ), vừa phát kỷ lục về tốc độ giải khối rubik 5x5 khi bịt mắt, với thành tích 2 phút 2,28 giây. Đáng chú ý, kỷ lục cũ vừa bị phá cũng do chính Chapel lập được vào hồi tháng 3 vừa qua, với thành tích 2 phút 3,33 giây.

Màn lập kỷ lục của Chapel đã khiến nhiều người xem phải kinh ngạc và thán phục, bởi lẽ để giải một khối rubik 5x5 (5 hàng x 5 cột mỗi mặt) sẽ khó hơn rất nhiều lần khi giải khối rubik 4x4 quen thuộc.

Trước đó, Stanley Chapel cũng từng lập kỷ lục thế giới khi giải khối rubik 4x4 ở trạng thái bịt mắt, với thành tích 51,96 giây.

Chàng trai phá kỷ lục tốc độ giải rubik 5x5 khi đang bịt mắt (Video: Stanley Chapel).

Tia sét bất ngờ đánh trúng toa tàu điện khiến hành khách hoảng loạn

Camera giám sát tại một nhà ga tàu điện đô thị ở thủ đô Manila, Philippines, đã ghi lại được khoảnh khắc một tia sét đánh trúng toa tàu đang đậu trong sân ga. Tia sét khiến lửa bắn ra tung tóe, kèm theo tiếng nổ khiến những người trên sân ga hốt hoảng bỏ chạy.

Ban quản lý của ga tàu cho biết đoàn tàu được trang bị hệ thống chống sét lan truyền, do vậy tia sét không gây ra thương vong. Dù vậy, hệ thống đường sắt đô thị vẫn phải dừng vận hành trong một giờ đồng hồ để khắc phục sự cố.

Tia sét bất ngờ đánh trúng toa tàu điện khiến hành khách hoảng loạn (Video: ViralPress).

Cậu bé bị ngã khỏi cửa sổ xe buýt rơi xuống đường mà bố mẹ không hay biết

Một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra trên cao tốc tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Video do camera hành trình trên ô tô ghi lại cho thấy khoảnh khắc một bé trai bất ngờ rơi ra khỏi chiếc xe buýt đang di chuyển trên đường.

Vào thời điểm này cao tốc đang bị ùn tắc nên xe buýt di chuyển chậm, dù vậy, cú ngã từ trên cao cũng khiến cậu bé tỏ ra rất đau đớn và nằm bất động. Điều đáng nói là tất cả người lớn trên chiếc xe buýt đều không hay biết cậu bé đã bị ngã ra khỏi xe nên chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước.

Tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đi ngay phía sau khi chứng kiến sự việc xảy ra đã lập tức dừng xe, bế cậu bé lên xe của mình và đuổi theo chiếc xe buýt.

Chỉ đến khi phát hiện ra cậu bé đã bị rơi khỏi xe, tài xế chiếc xe buýt mới dừng ở làn khẩn cấp để bố mẹ cậu bé quay trở lại tìm con mình. Điều này giúp tài xế chiếc ô tô có thể đuổi kịp chiếc xe buýt để gửi trả cậu bé.

Nguyên do của sự việc được xác định vì cậu bé mở cửa sổ xe buýt và vô tình ngã ra ngoài. May mắn cậu bé không bị thương nghiêm trọng trong tình huống này.

Cậu bé bị ngã khỏi cửa sổ xe buýt rơi xuống đường mà bố mẹ không hay biết (Video: JT).

Cửa hàng thời trang hóa thành biển nước khiến nhiều người hoảng loạn

Camera giám sát bên trong một cửa hàng thời trang tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã ghi lại được khoảnh khắc sàn nhà bất ngờ nứt ra và nước trào lên dữ dội từ bên dưới.

Sự việc xảy ra bất ngờ gây nên tình cảnh hỗn loạn và khiến những người bên trong cửa hàng hốt hoảng tìm đường bỏ chạy. Nhiều người đã bị trượt ngã do sàn nhà trơn trượt.

Sự việc may mắn không gây ra thương vong, nhưng khiến cửa hàng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Nguyên do của sự việc vì đường ống nước phía dưới cửa hàng bị vỡ, khiến nước trào lên làm hư hỏng nền nhà. Cơ quan chức năng đã sửa chữa đường ống nước và lên kế hoạch đền bù thiệt hại cho cửa hàng.

Cửa hàng thời trang hóa thành biển nước khiến nhiều người hoảng loạn (Video: Newsflare).

Khí ga phát nổ như bom khiến tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng

Camera giám sát tại một căn chung cư ở thành phố Saratov, Nga, đã ghi lại khoảnh khắc vụ nổ kinh hoàng từ một căn hộ trên cao, khiến cửa kính, vật liệu xây dựng và khói bụi rơi xuống phía dưới.

Vào thời điểm vụ nổ xảy ra, phía dưới sân chung cư đang có 3 cha con chơi bóng cùng nhau và một người phụ nữ đang đi bộ. May mắn tất cả đã kịp thời bỏ chạy nên không bị thương sau vụ nổ.

Tuy nhiên, 3 người có mặt trong căn hộ tại tầng 10, nơi bắt nguồn vụ nổ, đã bị thiệt mạng. Vụ nổ khiến căn chung cư bị hư hại nghiêm trọng. Nguyên do của vụ nổ được xác định vì rò rỉ khí ga.

Khí ga phát nổ như bom khiến tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng (Video: VK).

Người đàn ông xử lý bình tĩnh khi động cơ ô tô bất ngờ bốc cháy

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại tại Brazil, cho thấy chiếc xe cổ trong đoàn diễu hành bất ngờ bị cháy động cơ.

Khi phát hiện lửa bốc ra nghi ngút từ động cơ chiếc xe của mình, người đàn ông đã xử lý một cách hết sức bình tĩnh giúp dập tắt đám cháy trước khi ngọn lửa bao trùm cả chiếc xe.

Đoạn video là minh chứng cho thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trước tình huống bất ngờ xảy ra.