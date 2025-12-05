SEA Games 33 lại gặp rắc rối: Nhà thầu đòi bỏ việc vì Ban tổ chức thất hứa

Tờ Thairath của Thái Lan thông tin, một nhà thầu tại Chonburi lên tiếng dọa sẽ bỏ việc vì BTC chậm thanh toán như lời hứa trước đó.

Đây là nhà thầu của một số hạng mục tại các địa điểm thi đấu ở SEA Games 33. Dù vậy, truyền thông Thái Lan không nói rõ những hạng mục mà nhà thầu này đang thi công là gì, ở những địa điểm cụ thể nào?

Nhà thầu tại Chonburi muốn bỏ việc vì BTC thất hứa (Ảnh: Thairath).

Thairath thông tin: “Nhà thầu tại SEA Games chuẩn bị dừng làm việc vì không được thanh toán tiền như đã hứa. Đây lại là một vấn đề gây đau đầu. Thái Lan với tư cách chủ nhà SEA Games 33, tiếp tục phải đối mặt với những rắc rối”.

Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan không quên dẫn lời nhà thầu này: “Ban đầu, người ta hứa với tôi là khoản tiền đặt cọc sẽ được chi vào thứ hai (1/12), nhưng bị hoãn lại. Sau đó, họ hứa với tôi là sẽ chuyển tiền vào ngày 4/12, nhưng đến hạn tôi vẫn chưa thấy tiền được chuyển”.

“Thành thật mà nói, các công việc ở SEA Games không rõ ràng. Mặc dù đây là sự kiện lớn, nhưng các quy trình ký hợp đồng, tuyển dụng nhân sự và thanh toán không hề rõ ràng”, nhà thầu này nói thêm trên Thairath.

Trước đó, ngày 3/12, các cầu thủ U22 Việt Nam phải hát Quốc ca mà không có tiếng nhạc, vì trục trặc về âm thanh (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tờ Thairath tiếp tục thông tin: “Trước đó, biên kịch cho lễ khai mạc SEA Games 33 từng bị bỏ rơi, với 7 tháng liền không được trả lương. Đây là lời cảnh tỉnh cho BTC đại hội”.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay, sự cố đã liên tiếp xảy ra, đó là phần Quốc ca ngay trước trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào không có tiếng nhạc, đèn chiếu sáng trên sân Rajamangala (tại Bangkok) gặp trục trặc, BTC phân phối vé không hợp lý, vé được phân phối sai với thực tế bên trong địa điểm thi đấu…

Lần này, việc nhà thầu tại Chonburi lên tiếng về chuyện BTC thất hứa với mình, chậm thanh toán, phần nào hé lộ khâu chuẩn bị còn ngổn ngang của quốc gia chủ nhà SEA Games 33. Chonburi là nơi diễn ra nội dung bóng đá nữ, cùng các môn cử tạ, đua thuyền, xe đạp…