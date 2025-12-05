Doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản bất ngờ bỏ ngành nghề massage

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (công ty của ông Lê Thanh Thản) vừa cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, số lượng ngành nghề kinh doanh giảm từ 98 xuống còn 97. Phần lớn sự điều chỉnh đến từ việc chuẩn hóa mã ngành, gộp hoặc tách những nhóm hoạt động có nội dung tương đồng.

Ông Lê Thanh Thản (Ảnh: Forbes VietNam).

Ở danh mục cũ, doanh nghiệp đăng ký ngành “Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)”, mã ngành 9610.

Tại danh mục mới, mã ngành 9610 chuyển thành “Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú”. Nhóm ngành tương tự trước đây được chuyển thành mã 9623 với nội dung “Dịch vụ spa và xông hơi”. Đáng chú ý, từ “massage” không còn xuất hiện trong danh mục mới.

Liên quan đến hoạt động tại dự án của công ty ông Thản, mới đây Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) thông báo tạm dừng và sẽ tiến tới ngừng hoàn toàn việc tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.

Theo ban quản lý chung cư, qua rà soát thực tế, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến khu vực hầm để xe quá tải, tiềm ẩn rủi ro về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết đã làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm và chỉ đạo không được từ chối trông giữ xe điện.

Cơ quan chức năng đề nghị ban quản lý chung cư, thay vì cấm hoàn toàn, phải bố trí khu vực sạc riêng cho xe điện; đồng thời tăng cường theo dõi, xử lý sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ.

Ban quản lý cũng cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống và thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo vận hành ổn định, đúng thiết kế, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.