Chất liệu cũ “tái sinh” trong hình hài nghệ thuật ở triển lãm tại Hà Nội

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, triển lãm nghệ thuật “Tỏa V - Điểm chạm khoa học” tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan.

Khác với mô hình trưng bày tuyến tính thông thường, không gian của “Tỏa V - Điểm chạm khoa học” được tổ chức như một “bản đồ tư duy mở”.

Cấu trúc - vật liệu của tương lai gồm các chất liệu như kim loại, thủy tinh hay mô phỏng phân tử trở thành những thực thể chuyển động. Nhiều vật liệu tái chế được các tác giả sử dụng với mong muốn: Mỗi sự thay đổi lại tạo ra một cuộc đời mới cho chất liệu cũ.

Du khách khi tới tham quan có thể chiêm ngưỡng 5 khu trưng bày (gọi là các Trạm) tương ứng với 5 miền tư duy khoa học trọng yếu. Mỗi Trạm mang một câu chuyện riêng, tạo nên hành trình khám phá đầy cuốn hút.

Nguyễn Thái Hòa (sinh năm 1992) dành nhiều thời gian quan sát các mô hình điêu khắc đương đại từ nắp ca-pô ô tô để lấy ý tưởng về đường nét, phối màu. Là một nghệ sĩ xăm, cô thường xuyên đến các triển lãm ở Hà Nội để tham khảo, thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.

“Tôi đã xem nhiều triển lãm và thấy các nghệ sĩ giờ đây sử dụng rất nhiều vật liệu tái chế. Mỗi một tác phẩm lại có nét hay và độc đáo riêng”, Hòa cho biết.

Sau giờ học, Lê Thị Diệu Linh cùng nhóm sinh viên trường Học viên Ngoại giao đến tham quan triển lãm.

“Chúng em rất ấn tượng với không gian trưng bày và đã cùng nhau ngắm nhìn, chụp ảnh bên các tác phẩm để lưu giữ kỷ niệm”, Linh chia sẻ.

Xuyên suốt triển lãm là câu hỏi nền tảng: Điều gì khiến thế giới tiếp tục vận động? Sự sống, vật chất hay trí tưởng tượng vô tận của con người?. Thay vì đưa ra một định nghĩa khô cứng, triển lãm là nỗ lực gắn kết công chúng với khoa học, thông qua điểm chạm nghệ thuật, cùng những trải nghiệm đa giác quan phong phú.

Tại đây, khoa học không còn xa lạ, mà trở nên gần gũi, đầy cảm xúc, mời gọi người xem cùng suy ngẫm về việc chúng ta sẽ đi về đâu dưới ánh sáng của tri thức.

Một trong những khu trưng bày thu hút nhiều bạn trẻ là Trạm với chủ đề "Sự sống, Y học vì nhân loại". Các tác giả thể hiện góc nhìn của mình về sinh nở, chữa lành và những nỗ lực bảo vệ sự sống thông qua lăng kính nghệ thuật.

“Đắm chìm trong những tác phẩm này khiến tôi như được bước vào những không gian hoàn toàn khác nhau”, chị Lê Thị Hồng (Ngã Tư Sở, Hà Nội) chia sẻ khi đứng trước loạt tranh mô tả điểm khởi sinh của sự sống - dây rốn.

Ở Trạm với chủ đề "Nguồn sống, Khoa học Môi trường - Điểm hội tụ của hành trình", các tác phẩm tại đây như tái hiện lại một khu rừng bằng nhiều chất liệu khác nhau, ánh sáng, thị giác và thính giác cùng kết hợp tạo thành một trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng.

Nghệ thuật sử dụng ánh sáng được các nghệ sĩ sử dụng tối đa để thể hiện góc nhìn nghệ thuật của mình. Ở Trạm "Miền ý thức - Địa hạt của Trí tuệ", ánh sáng không chỉ là hiện tượng vật lý mà còn ẩn dụ cho khoảnh khắc con người vượt qua bóng tối, chạm tới tri thức.

Nhóm các tác phẩm điêu khắc và tranh sơn dầu nằm trong Trạm "Mầm sống, Khoa học Nông nghiệp" nhấn mạnh sự quan trọng của hạt gạo trong đời sống của người Việt. Các tác phẩm được cố nghệ sĩ Lê Thiết Cương chuẩn bị khá chu đáo cho triển lãm Toả V trước khi ông mất.

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết tháng 2/2026, tiếp tục trở thành nơi để công chúng chiêm ngưỡng, cảm nhận về các tác phẩm nghệ thuật đương đại của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam.