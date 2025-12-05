Man Utd tuột chiến thắng trước West Ham bởi bàn thua ở những phút cuối

Bàn thắng muộn của Soungoutou Magassa đã giúp West Ham United cầm hòa Man Utd với tỷ số 1-1 ngay tại Old Trafford vào rạng sáng 5/11 thuộc vòng đấu 14 Ngoại hạng Anh 2025-26. Đây là trận hòa đầu tiên giữa hai đội tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 7/2020.

Dù Man Utd nhập cuộc chủ động, West Ham mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ đường chuyền của Aaron Wan-Bissaka, Mateus Fernandes tung cú sút sớm buộc Casemiro phải lùi về phá bóng. Những phút tiếp theo trận đấu chứng kiến sự sôi động với các cơ hội của Jean-Clair Todibo và Bruno Fernandes ở hai đầu sân. Casemiro một lần nữa phải cứu thua, chặn cú dứt điểm của Jarrod Bowen, trước khi El Hadji Malick Diouf bỏ lỡ với cú sút chệch khung thành.

Man Utd thi đấu với West Ham tại Old Trafford (Ảnh: Getty).

Phút 25, thủ môn Alphonse Areola của West Ham lần đầu phải trổ tài, đẩy cú sút xoáy hiểm hóc của Bryan Mbeumo. Vài phút sau, West Ham thoát thua đầy may mắn khi Wan-Bissaka phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú sút của Joshua Zirkzee. Sức ép của Man Utd diễn ra liên tục, Todibo cứu thua trước pha đánh đầu của Matheus Cunha, trong khi Bruno Fernandes dứt điểm thiếu chính xác.

Những phút còn lại của hiệp một, dù Mavropanos và Todibo liên tục hóa giải các cơ hội của Cunha và Bruno Fernandes, Man Utd vẫn duy trì sức ép. Đội khách chỉ có một tình huống đáng kể trước giờ nghỉ khi Bowen có pha đột phá táo bạo nhưng bị thủ môn Senne Lammens ngăn cản.

Đầu hiệp hai, Mbeumo có hai tình huống ngon ăn nhưng lần lượt bị Freddie Potts truy cản và Tomas Soucek hóa giải. Luke Shaw sau đó sút vọt xà. Magassa đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận. Thế bế tắc của trận đấu được hóa giải ở phút 59 khi Man Utd mở tỷ số, cú sút của Casemiro bị bật ra và Diogo Dalot có mặt đúng lúc, dứt điểm lạnh lùng đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

West Ham vùng lên sau bàn thua. Casemiro tiếp tục là điểm tựa phòng ngự của đội chủ nhà khi cản phá cú dứt điểm của Potts, còn Mavropanos cũng giúp đội khách giải nguy trong vòng cấm. Tưởng chừng West Ham sẽ rời Old Trafford tay trắng, nhưng ngay sau khi vào sân, Andy Irving thực hiện quả phạt góc để Bowen đánh đầu. Mazraoui cản phá ngay trên vạch vôi, nhưng Magassa đã chọn vị trí tuyệt vời để đá bồi, ấn định tỷ số 1-1 ở phút 84.

Bàn thắng của Magassa vào lưới Man Utd (Ảnh: Getty).

Ở những phút cuối trận, Mohamadou Kante và Bruno Fernandes đều bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho đội bóng của mình. Trận hòa trước Man Utd giúp West Ham giành điểm thứ hai sau ba trận, tiếp tục nuôi hy vọng thoát khỏi nhóm xuống hạng. Trong khi đó, trận hòa thứ ba trong 5 vòng khiến "Quỷ đỏ" tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.