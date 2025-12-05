Ukraine sẵn sàng cho mọi kịch bản đàm phán hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận, ngày 4/12 theo giờ địa phương, phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu sẽ gặp gỡ và thảo luận với các đại diện Mỹ về kế hoạch hòa bình. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi phái đoàn Mỹ trở về từ cuộc tham vấn với Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh, nhiệm vụ của các nhà đàm phán Ukraine tại Mỹ là thu thập đầy đủ thông tin về kết quả chuyến thăm Nga của phái đoàn Mỹ.

“Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là nắm được toàn bộ thông tin về những gì đã được thảo luận ở Nga... Ukraine sẵn sàng cho mọi kịch bản”, Tổng thống Zelensky nói.

Ông khẳng định, Ukraine sẽ làm việc “một cách mang tính xây dựng nhất có thể” với tất cả các đối tác để đạt được một “nền hòa bình xứng đáng”.

“Chỉ một nền hòa bình xứng đáng mới đồng nghĩa với an ninh thực sự; chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng sự hỗ trợ từ các đối tác là cần thiết ngay lúc này và sẽ tiếp tục cần thiết trong tương lai”, ông nói thêm.

Ngày 2/12, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của Tổng thống, Jared Kushner, đã thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin về một kế hoạch hòa bình Ukraine được cập nhật.

Sau cuộc gặp, trợ lý của Tổng thống Putin, Yuri Ushakov, cho biết 2 bên chưa đạt được thỏa hiệp nào, nhưng công việc vẫn đang tiếp tục.

Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Moscow không bác bỏ hoàn toàn kế hoạch hòa bình của Mỹ. Tổng thống Putin đã chấp nhận một số đề xuất nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong khi bác bỏ một số đề xuất khác, nhưng Nga sẵn sàng gặp gỡ các nhà đàm phán Mỹ nhiều lần cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Theo truyền thông, ông Witkoff và ông Kushner đã báo cáo với Tổng thống Trump rằng cuộc gặp tại Moscow “mang tính xây dựng”. Chi tiết không được tiết lộ, nhưng bản thân nhà lãnh đạo Mỹ nói, theo những gì ông được thông báo, ông Putin “muốn chấm dứt cuộc chiến”.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga.

Theo đề xuất ban đầu của Mỹ, Ukraine sẽ phải bàn giao các vùng Donetsk và Lugansk cho Nga kiểm soát. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ điều này, khẳng định vấn đề lãnh thổ phải được giải quyết dựa trên đường tiếp xúc hiện tại.

Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và một số đại diện châu Âu ở Geneva hôm 23/11, tài liệu này đã được sửa đổi và rút gọn, nhưng công việc điều chỉnh vẫn đang tiếp tục. Vướng mắc chính hiện nay được cho là liên quan đến vấn đề lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Putin khẳng định Nga không phủ nhận quyền của Ukraine được đảm bảo an ninh, nhưng không phải bằng cách gây tổn hại đến an ninh của Nga.

“Mỗi quốc gia, bao gồm Ukraine, đều có quyền tự lựa chọn các biện pháp phòng vệ và bảo đảm an ninh cho chính mình. Chúng tôi có phủ nhận Ukraine quyền đó không? Không. Nhưng điều đó là không thể chấp nhận được nếu nó diễn ra bằng cái giá phải trả của Nga”, ông Putin giải thích.