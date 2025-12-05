Tổng thống Nga nói về chiến dịch quân sự, nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ấn Độ ngày 4/12 nhân chuyến thăm tới quốc gia châu Á, Tổng thống Vladimir Putin đã nói về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, cũng như mối quan hệ của Nga và Mỹ.

Tổng thống Putin nói rằng Moscow muốn chấm dứt cuộc chiến mà phương Tây đã phát động chống lại Nga, sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng tôi không phải là sự khởi đầu của một cuộc chiến, mà là một nỗ lực nhằm chấm dứt một cuộc chiến mà phương Tây đã châm ngòi bằng cách sử dụng những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Đó mới thực sự là những gì đang diễn ra. Đó mới là mấu chốt của vấn đề", ông Putin lưu ý.

Ông Putin cáo buộc phương Tây đã “dàn dựng một cuộc đảo chính” ở Ukraine, trong khi Nga đã cố gắng giải quyết vấn đề một cách hòa bình trong 8 năm. Cuối cùng, hành động của Kiev đối với người dân vùng Donbass đã buộc Moscow phải công nhận các nước cộng hòa Donbass và bắt đầu hỗ trợ họ, ông Putin giải thích.

“Tình hình ở Ukraine không phải là chiến thắng, mà là bảo vệ lợi ích và người dân của chúng tôi”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cho biết Ukraine tin rằng việc gia nhập NATO sẽ mang lại lợi ích cho nước này, trong khi Nga lại coi đó là một mối đe dọa.

"Mọi quốc gia, bao gồm cả Ukraine, đều có quyền lựa chọn cách thức phòng thủ và đảm bảo an ninh của mình. Điều đó có đúng không? Hoàn toàn đúng. Liệu chúng tôi có đang phủ nhận quyền này của Ukraine không? Không. Nhưng điều đó là không thể chấp nhận được, nếu nó gây tổn hại đến Nga", Tổng thống Putin nói thêm.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại rằng có những thỏa thuận chung quy định rằng an ninh của một quốc gia không thể được đảm bảo bằng cách gây tổn hại đến an ninh của các quốc gia khác. Ông nhận định, ý tưởng này có vẻ hơi mơ hồ, nhưng có thể được giải thích rất đơn giản.

"Ukraine tin rằng họ sẽ được hưởng lợi từ việc gia nhập NATO. Chúng tôi nói rằng điều này đe dọa an ninh của chúng tôi. Hãy cùng nhau tìm ra cách để đảm bảo an ninh của họ mà không đe dọa chúng tôi", ông Putin giải thích.

Nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Putin tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine vì nhiều lý do, bao gồm cả lý do nhân đạo.

"Tổng thống Trump chắc chắn có ý định chân thành là giải quyết xung đột (Ukraine). Mỹ và Tổng thống Trump có thể có những ý tưởng riêng về cách thức thực hiện việc này. Hơn nữa, tôi chắc chắn rằng các vấn đề nhân đạo là một trong những động cơ thúc đẩy hành động của Tổng thống Trump trong vấn đề này. Ông ấy đã nhiều lần nói rằng ông ấy muốn giảm thiểu thiệt hại", ông Putin nói.

Ông Putin chỉ ra rằng ông Trump đã tính đến các vấn đề nhân đạo khi xây dựng các đề xuất cho Ukraine.

"Mỹ có thể có nhiều lý do. Lý do nhân đạo - đối với cá nhân Tổng thống Trump, vì ông ấy nhìn chung muốn chấm dứt giao tranh và ngăn chặn thêm thương vong. Nhưng cũng có thể có những lợi ích chính trị liên quan đến việc chấm dứt bế tắc giữa Nga và Ukraine, hoặc động cơ kinh tế - trong lĩnh vực năng lượng và các lĩnh vực khác", ông Putin nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Nga, cả Mỹ và Tổng thống Trump đều có lý do riêng để mong muốn xung đột được giải quyết nhanh chóng. Tổng thống Trump, giống như Nga, hành động theo lợi ích riêng của mình và các quyết định của ông chủ Nhà Trắng "không phải tự nhiên mà có".

"Ông ấy theo đuổi chính sách riêng của mình và có các cố vấn. Các quyết định của ông ấy không phải được đưa ra một cách đột ngột. Ông ấy có những cố vấn tin rằng việc thực hiện chính sách thuế quan như vậy, bao gồm việc áp đặt thêm thuế đối với các đối tác thương mại, cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ", Tổng thống Putin nhận định.

Tổng thống Nga khẳng định có nhiều lĩnh vực mà việc khôi phục quan hệ kinh tế Nga - Mỹ sẽ có lợi cho cả hai bên. Ông cho biết các công ty Mỹ đã gửi thư yêu cầu Moscow "đừng quên họ" và nhiều công ty muốn trở lại Nga.

"Tôi đã cho các bạn xem một số bức thư mà các công ty lớn của Mỹ đã gửi cho chúng tôi, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề này bây giờ. Họ đang chờ đợi cho đến khi mọi vấn đề được giải quyết, và họ sẵn sàng quay trở lại với chúng tôi, họ muốn điều này, yêu cầu chúng tôi đừng quên họ", ông Putin tiết lộ.

Tổng thống Putin xác nhận Mỹ tiếp tục mua nhiên liệu hạt nhân của Nga.

"Bản thân Mỹ vẫn mua nhiên liệu hạt nhân từ chúng tôi cho các nhà máy điện hạt nhân của họ. Đó cũng là nhiên liệu - uranium cho các lò phản ứng đang hoạt động tại Mỹ", ông Putin nói.

"Nếu Mỹ có quyền mua nhiên liệu của chúng tôi, tại sao Ấn Độ lại không có đặc quyền tương tự? Vấn đề này cần được xem xét kỹ lưỡng, và chúng tôi sẵn sàng thảo luận, kể cả với Tổng thống Trump", nhà lãnh đạo Nga nêu rõ.