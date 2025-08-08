OpenAI ra phiên bản ChatGPT chạy trên máy tính không cần Internet

GPT-OSS là mô hình AI mã nguồn mở đầu tiên của ChatGPT, cho phép người dùng tùy biến, tích hợp trực tiếp vào các công cụ, ứng dụng… (Ảnh minh họa: Getty).

Mô hình GPT-OSS cho phép người dùng tải về, tùy chỉnh và vận hành trực tiếp trên thiết bị cá nhân mà không cần kết nối Internet.

Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý của OpenAI trong việc tiếp cận cộng đồng nhà phát triển và người dùng phổ thông, sau thời gian dài tập trung vào các sản phẩm thương mại chạy trên nền tảng đám mây.

GPT-OSS có hai phiên bản: một mô hình 120 tỷ tham số và một mô hình 20 tỷ tham số, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng theo cấu hình phần cứng. Phiên bản 120 tỷ tham số, tương đương với GPT-4o mini (ra mắt tháng 4), có thể chạy trên máy tính cá nhân với card đồ họa Nvidia và dung lượng RAM tối thiểu 16GB. Phiên bản này được thiết kế để cân bằng giữa tốc độ phản hồi và khả năng suy luận.

Trong khi đó, phiên bản 20 tỷ tham số được tối ưu cho các thiết bị có cấu hình khiêm tốn hơn, tương đương GPT-3.5 mini. Dù quy mô nhỏ hơn, mô hình này vẫn có thể thực hiện các tác vụ cơ bản như trả lời câu hỏi, viết văn bản hoặc hỗ trợ mã hóa.

Theo thông tin từ OpenAI, GPT-OSS có khả năng vận hành các tác vụ lập trình, hỗ trợ xây dựng ứng dụng và hoạt động như một tác nhân AI thông qua bộ thư viện lập trình đính kèm. Việc cho phép vận hành mô hình trực tiếp trên thiết bị cá nhân được kỳ vọng sẽ tăng khả năng kiểm soát dữ liệu và giảm phụ thuộc vào kết nối mạng.

Về mặt an toàn, OpenAI cho biết mô hình đã trải qua kiểm tra bởi các tổ chức bảo mật bên ngoài. GPT-OSS được tích hợp khả năng từ chối phản hồi những yêu cầu vi phạm quy tắc sử dụng, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như an ninh mạng hay phát triển vũ khí sinh học.

Việc phát hành GPT-OSS diễn ra trong bối cảnh các mô hình AI mã nguồn mở ngày càng được quan tâm do tính linh hoạt, chi phí thấp và khả năng tự vận hành. Một số mô hình mã nguồn mở như DeepSeek đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng AI toàn cầu trong thời gian gần đây.

Trước làn sóng đó, OpenAI từng bị chỉ trích là chậm chân trong xu hướng mở. CEO Sam Altman thừa nhận công ty "đã đi sai hướng" khi không sớm phát triển các mô hình mã nguồn mở. GPT-OSS được xem là nỗ lực điều chỉnh chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng phát triển ứng dụng.

Hiện tại, GPT-OSS được phân phối thông qua nền tảng Windows AI Foundry của Microsoft, dành cho hệ điều hành Windows. Phiên bản dành cho macOS dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Mặc dù hướng đến đối tượng chính là lập trình viên, mô hình GPT-OSS cũng có thể được sử dụng bởi người dùng cá nhân cho các tác vụ thông thường. Việc chạy mô hình cục bộ được kỳ vọng sẽ tăng cường quyền riêng tư, trong bối cảnh nhiều lo ngại về bảo mật dữ liệu phát sinh từ các mô hình AI hoạt động trực tuyến.