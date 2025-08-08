ChatGPT-5 ra mắt, kiến thức tương đương tiến sĩ

OpenAI tự tin ChatGPT-5 có trình độ kiến thức tương đương tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực khác nhau (Ảnh minh họa: Getty).

OpenAI vừa chính thức giới thiệu GPT-5 – mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất và được đánh giá là thông minh, mạnh mẽ nhất hiện nay. Đây là nền tảng cho các phần mềm chatbot AI, nổi bật nhờ khả năng phản hồi nhanh, chính xác và hữu ích hơn đáng kể so với GPT-4.

Khác với các phiên bản trước, GPT-5 sẽ được cung cấp cả cho người dùng miễn phí của ChatGPT, thay vì chỉ giới hạn trong nhóm người dùng trả phí. Tuy nhiên, bản miễn phí sẽ có giới hạn về tính năng và số lượt sử dụng.

CEO OpenAI Sam Altman nhấn mạnh sự vượt trội của GPT-5: “Tôi đã thử quay lại GPT-4 và cảm giác thật tệ. GPT-5 giống như một nhóm chuyên gia trình độ tiến sĩ nằm gọn trong túi áo của bạn”.

Theo Altman, GPT-5 có thể xử lý tốt nhiều lĩnh vực từ viết lách, sáng tạo nội dung, lập trình cho tới chăm sóc sức khỏe.

Michelle Pokrass, trưởng nhóm huấn luyện AI tại OpenAI, cho biết GPT-5 có khả năng tự đánh giá giới hạn của bản thân, tránh đưa ra các suy đoán sai và giảm đáng kể tỷ lệ “ảo giác”, tức các câu trả lời bịa đặt hoặc sai lệch.

Một điểm nổi bật khác là GPT-5 có thể “lập trình theo cảm hứng”. Khi được yêu cầu tạo ứng dụng học tiếng Pháp cho người dùng nói tiếng Anh, GPT-5 đã lập tức xây dựng hai phiên bản khác nhau với đầy đủ tính năng: thẻ ghi nhớ, bài kiểm tra, theo dõi tiến độ học...

Người dùng có thể dễ dàng tinh chỉnh hoặc mở rộng ứng dụng mà không cần viết lại từ đầu.

Ngoài ChatGPT, GPT-5 cũng sẽ được tích hợp vào các sản phẩm của Microsoft như trợ lý ảo Copilot, bộ phần mềm Microsoft 365...

Từ khi ra mắt ChatGPT năm 2022, OpenAI đã trở thành tâm điểm của giới công nghệ. Với sự xuất hiện của GPT-5, công ty dự kiến cán mốc 700 triệu người dùng ChatGPT hàng tuần ngay trong tháng này. Nhờ đó, dù chưa niêm yết, OpenAI hiện đã được định giá khoảng 500 tỷ USD.