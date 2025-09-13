Cách dùng AI để tạo mô hình đồ chơi thu nhỏ của chính bạn

Những ngày gần đây, một trào lưu đang “gây sốt” mạng xã hội tại Việt Nam là tạo ảnh mô hình đồ chơi 3D từ hình ảnh của chính bạn.

Với trào lưu này, công cụ AI sẽ dựa vào hình ảnh do người dùng cung cấp để tạo ra hình ảnh mô hình giống hệt người thật, nhưng với tỷ lệ nhỏ gọn của một món đồ chơi. Người dùng sau đó có thể chia sẻ hình ảnh độc đáo và thú vị do AI tạo ra lên mạng xã hội.

Để thực hiện điều này, người dùng có thể nhờ đến công cụ AI Nano Banana do Google phát triển.

Nano Banana, tên gọi chính thức là Gemini 2.5 Flash Image, là mô hình trí tuệ nhân tạo mới được Google giới thiệu vào cuối tháng 8 vừa qua. Đây là công cụ AI chuyên về nhận diện, xử lý, chỉnh sửa hình ảnh hoặc tạo hình ảnh từ văn bản mô tả của người dùng.

Quá trình xử lý của Nano Banana diễn ra nhanh chóng, có thể hiểu được yêu cầu của người dùng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, kết quả tạo ra chân thực và không mang phong cách hoạt hình hoặc AI như các công cụ khác.

Nano Banana được giới công nghệ đánh giá là công cụ chỉnh sửa và tạo ảnh AI thông minh nhất hiện nay.

Hướng dẫn dùng Gemini để biến ảnh chụp của bạn thành mô hình đồ chơi

Hiện tại Nano Banana đã được tích hợp vào công cụ AI Gemini của Google. Để sử dụng công cụ AI Gemini biến hình ảnh chụp của bạn thành mô hình đồ chơi, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, truy cập vào công cụ AI Gemini của Google tại đây.

Nhấn nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải, đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn để bắt đầu sử dụng.

- Tại giao diện khung chat, bạn nhấn biểu tượng “+”, chọn “Tải tệp lên”, sau đó chọn hình ảnh muốn biến thành mô hình đồ chơi.

Bạn nên chọn hình ảnh có đầy đủ cả cơ thể, thay vì ảnh chân dung hoặc nửa người để tạo ra được ảnh mô hình đồ chơi hoàn chỉnh.

Sau khi đính kèm hình ảnh, bạn nhấn vào công cụ “Hình ảnh” ở menu phía dưới để sử dụng chức năng tạo ảnh của Gemini, đồng thời dán đoạn câu lệnh bằng tiếng Việt như sau vào khung chat và nhấn nút Enter:

“Tạo một hình ảnh theo phong cách mô hình thu nhỏ (figure collectible) từ ảnh tôi cung cấp. Người trong ảnh được đặt trong hộp trưng bày sang trọng, có nền tối, ánh sáng studio. Xung quanh hộp có hình minh họa, phụ kiện thay thế (tay, giày, khuôn mặt). Phong cách giống như hộp đồ chơi mô hình cao cấp”.

Chờ trong giây lát, Gemini sẽ tạo ra hình ảnh hộp đồ chơi từ nhân vật bạn đã chọn.

Nếu cảm thấy không ưng ý với kết quả được tạo ra, bạn có thể gõ tiếp câu lệnh “Tôi vẫn chưa ưng ý với kết quả lắm, hãy tạo lại cho tôi một hình ảnh khác” để yêu cầu Gemini tạo lại hình ảnh mới.

Nếu cảm thấy ưng ý với kết quả do Gemini tạo ra, bạn nhấn vào dấu mũi tên chỉ xuống để tải hình ảnh về thiết bị.

Trong trường hợp muốn tạo hộp đồ chơi theo phong cách khác, sau khi đính kèm hình ảnh muốn tạo mô hình đồ chơi, bạn dán đoạn câu lệnh sau vào khung chat và nhấn nút Enter:

“Tạo một mô hình nhân vật đồ chơi với tỷ lệ 1/7 trong hình minh họa, theo phong cách và bối cảnh chân thực. Đặt mô hình lên bàn, trước màn hình máy tính, sử dụng đế acrylic trong suốt hình tròn không có chữ. Hiển thị quy trình tạo hình Z-Brush của mô hình trên màn hình máy tính. Bên cạnh màn hình máy tính, đặt một hộp đựng đồ chơi theo phong cách BANDAI được in hình minh họa gốc”.

Dựa vào yêu cầu mới, Gemini sẽ tạo ra cho bạn một mô hình đồ chơi và một bối cảnh hoàn toàn khác so với yêu cầu ở trên.

Màn ăn mừng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo được biến hóa thành mô hình đồ chơi độc đáo (Ảnh: AI).

Khi muốn sử dụng Gemini để xử lý hình ảnh mới, bạn nhấn vào tùy chọn “Cuộc trò chuyện mới” ở menu bên trái để khởi động lại Gemini, tránh bị ảnh hưởng bởi những câu lệnh và yêu cầu trước đó.

Lưu ý

Khi bạn dùng ảnh cá nhân để yêu cầu AI tạo hình ảnh mới, gương mặt của bạn có thể bị sử dụng làm dữ liệu huấn luyện cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, nếu không muốn điều này xảy ra, hãy cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ hình ảnh với các công cụ AI.