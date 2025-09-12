Thủ tướng Edi Rama đã giới thiệu Diella, một "Bộ trưởng AI" độc đáo, với ý nghĩa "Mặt Trời" trong tiếng Albania.

Diella xuất hiện dưới hình ảnh một phụ nữ mặc trang phục truyền thống, đánh dấu một bước tiến táo bạo của Albania trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý nhà nước.

Diella là Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới (Ảnh: EuToday).

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí "Bộ trưởng", Diella đã ra mắt đầu năm nay dưới vai trò trợ lý ảo AI trên nền tảng e-Albania.

Chatbot này đã hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận tài liệu nhà nước thông qua lệnh thoại và cấp tài liệu có tem điện tử, góp phần giảm thiểu đáng kể sự chậm trễ trong các thủ tục hành chính.

Thủ tướng Rama nhấn mạnh: "Diella là thành viên nội các đầu tiên không có mặt trực tiếp, được tạo ra bởi AI. Bà sẽ góp phần đưa Albania trở thành một quốc gia với các gói thầu công khai hoàn toàn không có tham nhũng."

Theo kế hoạch, Bộ trưởng AI Diella sẽ chịu trách nhiệm quản lý và phân bổ các gói thầu công do chính phủ ký hợp đồng với các công ty tư nhân. Đây là một lĩnh vực từng là nguồn gốc của nhiều vụ bê bối tham nhũng tại Albania, và việc giao phó cho AI được kỳ vọng sẽ mang lại sự minh bạch và công bằng.

Tuy nhiên, chính phủ Albania chưa công bố chi tiết về cơ chế giám sát con người đối với Diella, cũng như cách thức giải quyết các rủi ro tiềm ẩn về việc thao túng bot trí tuệ nhân tạo này.

Điều này đặt ra những câu hỏi về tính bảo mật và trách nhiệm giải trình trong mô hình quản lý mới mẻ này.