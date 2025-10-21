iPhone 17 giúp Apple lập kỷ lục

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn bán chạy hơn 14% so với thế hệ tiền nhiệm. Dữ liệu này được ghi nhận sau 10 ngày mở bán tại hai thị trường trọng điểm là Mỹ và Trung Quốc.

Doanh số của iPhone 17 tăng cao so với phiên bản iPhone 16 tiền nhiệm (Ảnh: GSM Arena).

Các chuyên gia tại Counterpoint Research nhận định thành công của dòng sản phẩm này đến từ hàng loạt cải tiến về màn hình, dung lượng lưu trữ lớn hơn và chip A19 được nâng cấp.

"Người tiêu dùng đánh giá cao iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn nhờ những nâng cấp đáng giá về thông số kỹ thuật. Tại Trung Quốc, doanh số bán iPhone 17 tăng gần gấp đôi so với iPhone 16 trong giai đoạn đầu mở bán và đà tăng trưởng vẫn được duy trì cho đến tháng 10", chuyên gia phân tích cấp cao Ivan Lam chia sẻ.

Đồng quan điểm, nhà phân tích cấp cao Mengmeng Zhang cũng cho biết iPhone 17 thu hút người dùng nhờ mang lại nhiều giá trị so với số tiền bỏ ra.

"Chip và màn hình tốt hơn, bộ nhớ lưu trữ lớn, camera selfie được nâng cấp, trong khi mức giá tương đương với iPhone 16 năm ngoái. Thêm vào đó, người dùng còn được hưởng lợi từ chương trình giảm giá qua các kênh phân phối. Những điều này đã thúc đẩy doanh số iPhone 17”, Mengmeng Zhang nhấn mạnh.

Không chỉ riêng phiên bản tiêu chuẩn, iPhone 17 Pro Max cũng chứng kiến nhu cầu gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt tại thị trường Mỹ.

Các nhà mạng tại Mỹ đã tung ra nhiều gói hỗ trợ để thu hút người dùng nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max. Động thái này cũng góp phần thúc đẩy người dùng chi tiêu nhiều hơn trong phân khúc di động cao cấp, giúp Apple giữ chân được nhiều khách hàng hơn.

iPhone 17 Pro Max góp phần củng cố vị thế của Apple trong phân khúc di động cao cấp (Ảnh: SCMP).

Trong khi đó, iPhone Air dù không đạt được nhiều thành công nhưng cũng có khởi đầu thuận lợi tại thị trường Trung Quốc. Mẫu máy này thậm chí đã "cháy hàng" chỉ sau vài phút mở bán ở quốc gia này.

Theo CNBC, thành công của dòng sản phẩm iPhone 17 đã giúp cổ phiếu của Apple tăng lên mức kỷ lục 262,24 USD trong phiên giao dịch gần nhất. Đến nay, khoảng một nửa doanh thu của Apple vẫn đến từ hoạt động kinh doanh iPhone.