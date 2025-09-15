Hai dự án nghìn tỷ "làm mãi vẫn chưa hoàn thành" ở Khánh Hòa

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập tọa lạc tại phường Nha Trang (Khánh Hòa). Với vị trí đắc địa, dự án sở hữu tầm nhìn hướng ra sông Cái và chỉ cách bãi biển Nha Trang gần 100m.

Từ dự án, chỉ cần di chuyển hơn 1km là vào đến khu vực trung tâm của phường Nha Trang.

Tại buổi thị sát và kiểm tra các dự án còn vướng mắc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chủ trì vào cuối tháng 8, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, báo cáo dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập được khởi công từ năm 2011, dự kiến hoàn thành vào năm 2013, với mục tiêu tạo diện mạo mới cho đô thị Nha Trang.

Dự án có diện tích 7,9ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 4.200 người, với tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng.

Theo ông Nhân, quá trình triển khai dự án gặp nhiều vướng mắc pháp lý. Đặc biệt, lãnh đạo chủ đầu tư còn có hành vi vi phạm pháp luật trong việc mua bán đất tại dự án, khiến tiến độ càng thêm đình trệ.

Đầu năm 2024, nhiều hạng mục của dự án được tái khởi động. Tuy nhiên, đến nay chỉ một số ít căn nhà cơ bản hoàn thành, phần lớn đang thi công dang dở.

Một số căn nhà liền kề thuộc dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, nằm trên mặt đường Xóm Cồn cơ bản xây dựng hoàn thành.

Riêng khối nhà cao tầng thuộc dự án chỉ mới triển khai phần móng và đã bị bỏ dở suốt nhiều năm qua.

Do thi công bị đình trệ trong thời gian dài, hệ thống sắt thép ở phần móng khối nhà cao tầng của dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập đã xuống cấp, hoen gỉ.

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, cho biết chủ đầu tư dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập mong muốn Trung ương có chính sách hướng dẫn để sớm tháo gỡ vướng mắc, giúp công trình được tiếp tục thực hiện.

Ngoài ra, dự án Khu đô thị mới Mỹ Gia nằm ở khu vực phường Nam Nha Trang, cách bãi biển trung tâm Nha Trang gần 5km về hướng Tây.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2010 với diện tích gần 182ha. Tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

Dự án có vị trí nằm sát đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Nam Nha Trang.

Chủ đầu tư cho biết, hệ thống hạ tầng như đường sá, điện, cây xanh... của dự án cơ bản hoàn thiện, với tiến độ ước tính đạt gần 97%.

Hiện tại dự án có hơn 2.000 hộ dân xây nhà, sinh sống.

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân, qua quá trình kiểm tra dự án Khu đô thị mới Mỹ Gia, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận chủ đầu tư còn phải nộp thêm hơn 1.300 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, UBND tỉnh Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chủ đầu tư không đồng ý khắc phục nghĩa vụ tài chính, cho rằng số tiền phải nộp là quá lớn.

Do chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo kết luận kiểm tra, đến nay nhiều hộ dân đã mua bất động sản tại dự án nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ.