Bí kíp chọn màu cho phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi cơ thể thật sự được nghỉ ngơi, chứ không chỉ để “đặt lưng xuống giường”. Thế nhưng, không ít gia đình lại chăm chút phòng khách kỹ lưỡng mà bỏ qua phòng ngủ.

Ít ai để ý rằng màu sắc trong phòng ngủ có thể giúp cơ thể thả lỏng, hoặc ngược lại, âm thầm khiến não bộ luôn ở trạng thái căng thẳng. Theo các chuyên gia nội thất, chỉ cần chọn sai gam màu, không gian nghỉ ngơi cũng có thể trở thành yếu tố gây mất ngủ mà gia chủ không hề nhận ra.

Quyền năng của sắc xanh trong liệu pháp giấc ngủ

Không phải ngẫu nhiên mà các khu nghỉ dưỡng cao cấp thường ưu ái gam màu của biển trời và cây cỏ. Theo các nghiên cứu về tâm lý học màu sắc, nhóm màu lạnh như xanh lam và xanh lục sở hữu khả năng kỳ diệu trong việc hạ nhịp tim và ổn định huyết áp.

Cụ thể, não bộ con người có xu hướng liên kết màu xanh lam với sự tĩnh lặng của mặt hồ hay bầu trời đêm, từ đó phát ra tín hiệu để cơ thể rơi vào trạng thái thư giãn sâu.

Gam xanh của biển và cây cỏ giúp tâm trí dịu lại, cơ thể thả lỏng và giấc ngủ đến tự nhiên hơn (Ảnh: OneHowTo).

Một khảo sát thực tế trên diện rộng đã chỉ ra con số đầy thuyết phục: những người ngủ trong căn phòng tông xanh lam có giấc ngủ kéo dài trung bình tới 7 giờ 52 phút. Ngay sau đó là tông xanh lục với khả năng mang lại cảm giác an yên, giảm bớt lo âu nhờ sự liên tưởng đến thiên nhiên tươi mát.

Tuyệt chiêu phối màu tinh tế không cần sơn lại nhà

Nhiều người e ngại việc thay đổi màu sắc phòng ngủ vì sợ tốn kém hoặc lích kích khâu sơn sửa. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn không cần phải nhuộm xanh cả bốn bức tường để tận hưởng cảm giác thư thái. Bí quyết nằm ở nghệ thuật điểm xuyết.

Hãy bắt đầu bằng việc thay áo mới cho chiếc giường của bạn. Một bộ chăn ga gối chất liệu cotton đũi hoặc lụa mềm mại mang sắc xanh xô thơm hay xanh navy trầm tĩnh sẽ ngay lập tức làm dịu thị giác khi bạn bước vào phòng. Với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm tại Việt Nam, những gam màu này còn tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu về mặt xúc giác.

Thay vì sơn cả mảng tường, một chiếc chăn màu xanh cũng đủ làm dịu thị giác, giúp bạn cảm giác dễ chịu khi bước vào phòng ngủ (Ảnh: Next).

Nếu muốn không gian có chiều sâu, hãy thử tập trung vào bức tường phía đầu giường. Thay vì sơn đơn sắc, gia chủ có thể sử dụng giấy dán tường họa tiết nhiệt đới nhẹ nhàng hoặc tranh treo tường khổ lớn mang sắc thái thiên nhiên.

Rèm cửa cũng là một trợ thủ đắc lực. Một lớp rèm màu xanh nhạt vừa có tác dụng cản nắng gắt, vừa như một lớp màng lọc ánh sáng, biến không gian trở nên mơ mộng và êm dịu hơn vào mỗi sớm mai.

Những gam màu an toàn cho người yêu sự tối giản

Nếu bạn không phải là tín đồ của màu xanh, đừng lo lắng, bảng màu trung tính vẫn luôn là lựa chọn an toàn và đẳng cấp. Trắng kem, be hay xám nhạt (ghi sáng) đang là xu hướng được các gia đình trẻ tại các thành phố lớn ưa chuộng.

Ưu điểm của nhóm màu này là khả năng ăn gian diện tích, giúp những phòng ngủ nhỏ hẹp trong các căn hộ chung cư hay nhà ống trở nên thoáng đãng, rộng rãi hơn. Màu trắng và xám nhạt gợi lên sự sạch sẽ, tinh tươm, giúp giải phóng tâm trí khỏi sự bừa bộn.

Trắng kem, be hay xám nhạt đang là xu hướng được các gia đình trẻ yêu thích dùng cho phòng ngủ (Ảnh: Behr).

Để tránh cảm giác lạnh lẽo, bạn chỉ cần phối thêm ánh đèn vàng ấm áp hoặc một chút nội thất gỗ là đã có ngay một không gian chuẩn phong cách hiện đại.

Cẩn trọng với những "kẻ đánh cắp" giấc ngủ

Bên cạnh việc chọn màu đúng, việc loại bỏ những gam màu gây hại cũng quan trọng không kém. Hãy tiết chế tối đa việc sử dụng màu đỏ rực hoặc cam chói trong phòng ngủ. Đây là những gam màu mang năng lượng quá mạnh, kích thích nhịp tim tăng nhanh, hoàn toàn đi ngược lại nhu cầu nghỉ ngơi của cơ thể.

Vàng và cam mang năng lượng tích cực, nhưng vào ban đêm lại dễ kích thích não bộ, khiến cơ thể khó thả lỏng và chìm vào giấc ngủ (Ảnh: Southern Living).

Tương tự, màu tím đậm dù trông sang trọng nhưng lại kích thích trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của não bộ, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái "thức" thay vì "ngủ". Màu đen hoặc nâu quá tối cũng nên hạn chế sử dụng cho mảng lớn, bởi chúng dễ gây cảm giác bí bách, nặng nề, đặc biệt là với những không gian phòng ngủ có diện tích khiêm tốn.